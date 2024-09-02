Ракетный удар по Сумам 1 сентября: среди раненых - четверо детей

В результате российского ракетного удара по Сумам вечером 1 сентября ранения получили тринадцать человек, в том числе четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере 5 многоэтажек. Об этом сообщили в полиции Сумской области.
"Из-за обстрела ранения получили тринадцать человек, среди которых четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и, по меньшей мере, пять многоэтажек", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают все профильные службы, жителям поврежденных домов оказывают необходимую помощь.
В Нацполиции добавили, что следователи фиксируют повреждения и собирают доказательства военного преступления со стороны армии государства-агрессора РФ.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Ракетный удар по Сумам
Вечером 1 сентября стало известно, что российские оккупанты ударили ракетой по детскому дому в Сумах. Как сообщили в Сумской ОГА, в здании, которое было под вражеской атакой, также размещался центр социально-психологической реабилитации детей. Рядом со зданием расположены многоэтажные жилые дома.
Погибших в результате попадания нет.
Как сообщал Главред, рано утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.
Первые взрывы в Киеве были слышны около 5:19. В Воздушных силах и на мониторинговых каналах предупреждали о пуске баллистики на Киев. Отбой тревоги в столице был объявлен в 06:28.
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