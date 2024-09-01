Все в огне, есть раненые: РФ ударила ракетой по детдому в Сумах

Российские оккупанты ударили по зданию, в котором размещен детский дом и центр реабилитации детей.

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РФ ударила по детдому в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, из открытых источников (иллюстративное фото)

Российские оккупанты ударили ракетой по детскому дому в Сумах. Об этом сообщает Сумская ОГА.

Отмечается, что в здании, которое было под вражеской атакой, также размещался центр социально-психологической реабилитации детей. Рядом со зданием расположены многоэтажные жилые дома.

"Российские террористы в очередной раз совершили преступление против мирного населения Сумщины. На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются. Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей! Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении. видео дня

По данным корреспондента Главреда, в жилых домах поблизости выбиты окна.

Суспільне сообщает, что в результате ракетного удара пострадали два ребенка - 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.

В Сети появилось видео с последствиями ракетного удара по Сумах. На кадрах видно разрушенное здание, вокруг все в огне. Есть пострадавшие.

Смотрите видео о ракетном ударе по детскому дому в Сумах:

РФ ударила по детдому в Сумах / фото: скриншот

Кордон.медиа со ссылкой на заместителя городского головы Станислава Полякова сообщает, что погибших в результате попадания нет. Всего пострадало 7 человек, среди них двое детей. Повреждены около 400 окон в домах.

Взрывы в Харькове 1 сентября - последние новости

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