РФ продолжает кошмарить Харьков: зафиксировано 10 ударов, десятки раненых

Агрессоры из России около 10 раз безжалостно ударили по Харькову.

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РФ очередной раз ударила по Харькову / Коллаж Главред, фото t.me/dsns_telegram, фото: t.me/Klymenko_MVS

Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория около Гидропарка в Киевском районе.

По предварительной информации правоохранителей, среди ударов - есть "Искандеры".

"По уточненной информации, уже 29 пострадавших. Без погибших. Среди 29 пострадавших: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. Тип удара - ракетный. Детали - выясняются. Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе", - отметил Синегубов. видео дня

Как сообщает ОВА, люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Среди повреждений - отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

Враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру, обращают внимание в ОВА. Ликвидация последствий продолжается.

Мэр Харькова Терехов позже сообщил, что в Салтовском районе 22 пострадавших, а шестеро в Немышлянском, среди которых двое детей и два медика.

"Горели три авто. В результате обстрела есть нарушение конструктива газопровода. Есть возгорание. На данный момент эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы", - отметил Терехов.

В Салтовском районе попадание у входа в супермаркет, подтвердил Суспильному руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Там есть повреждение газовой трубы. По его словам, попадание еще одной ракеты было напротив места, где было попадание возле гипермаркета, — в частный сектор.

"Попадание примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. Там есть пожар в двух частных домах. Предварительно, в домах людей не было. Сейчас проводятся работы по тушению пожара", — сказал Тимошко.

По состоянию на 15-30: Число раненых в Харькове возросло до 41. Среди них 5 детей, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

Удары по Харькову - что известно о последствиях обстрела РФ

Как известно, сегодня РФ ударила по Харькову баллистикой. В 13 часов 1 сентября сообщалось, что российские оккупанты нанесли более 10 ударов по Харькову, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры города, есть раненые, отметили в ОГА - по состоянию на сейчас количество жертв возросло.

30 августа РФ ударила КАБами - российские оккупанты нанесли более 10 ударов по Харькову, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры города, есть раненые, отметили в ОВА.

Бриджит Бринк, посол Соединенных Штатов Америки в Украине, выразила свою реакцию на обстрел Харькова россиянами и попадание в многоэтажный жилой дом.

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