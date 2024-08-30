Немедленно наказать РФ за преступления: посолка США после удара по Харькову

Бриджит Бринк, которая является послом Соединенных Штатов Америки в Украине, отреагировала на сегодняшний обстрел Харькова россиянами и попадание в многоэтажный жилой дом. Об этом дипломат сообщила в сооцсети Х.
Она призвала немедленно привлечь Россию к ответственности за военные преступления в Украине.
Она отметила, что в результате очередного удара авиабомбой по Харькову "погибли несколько человек, многие получили ранения, в том числе и дети".
"Наши мысли с жителями Харькова, пока продолжаются спасательные операции. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти военные преступления", - говорится в заметке Бринк.
Согласно последним данным, 30 августа после удара ракетой РФ по дому в Харркове погибло по меньшей мере 7 человек, есть много раненых.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Атака РФ по Харькову 30 августа - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 августа в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Впоследствии стало известно, что количество погибших после удара РФ увеличилось до семи, также есть много травмированных и раненых.
Игорь Терехов отметил, что в ночь на 25 августа российские оккупанты осуществили ракетные удары по Харькову и Чугуеву, в результате чего пострадали 7 граждан.
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