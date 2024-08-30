Из-под завалов 12-этажки достали женщину: количество жертв атаки РФ по Харькову увеличилось

Из-под завалов двенадцатиэтажного дома в Харькове достали погибшую женщину, таким образом количество жертв атаки РФ увеличилось до семи, отметил Игорь Терехов.

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Удар по Харькову 30 августа - количество погибших увеличилось до семи / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины

Количество погибших в результате российского террористического удара по Харькову возросло до семи. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, из-под завалов 12-этажного дома удалось достать погибшую женщину.

"Поэтому жертв сегодняшнего вражеского обстрела Харькова уже семь", - написал он. видео дня

Информацию об увеличении количества погибших подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграмм-канале.

"Количество погибших увеличилось до семи", - отметил он.

В то же время помощник начальника дежурной смены ОКЦ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Белоус указывает на то, что работы по ликвидации последствий авиаудара РФ в Харькове до сих пор продолжаются.

"По меньшей мере 59 гражданских людей получили ранения. В результате попадания авиабомбы в жилую 12-этажку произошли разрушения конструкций и пожар площадью около 1500 кв.м.", - отметил он.

Пожарные спасли 12 жителей дома, включая одного ребенка, и эвакуировали 160 человек. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий вражеского удара, где психологи ГСЧС оказали помощь 125 лицам.

Белоус добавил, что пожар локализован в 19:20, работы по его полной ликвидации и разбору завалов продолжаются.

Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удар по Харькову 30 августа - что известно о последствиях обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 августа, в Харькове прогремела серия взрывов. Как сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру КАБами

Впоследствии Синегубов отметил, что в результате атаки погибли 6 человек, а 47 получили ранения.

По информации издания The Guardian, истребители F-16, которые Нидерланды и Дания предоставили Украине, смогут защищать Харьков от российских корректируемых авиабомб, и эти страны разрешили использовать свои самолеты даже для борьбы с российской авиацией на ее собственной территории.

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