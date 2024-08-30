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Количество пострадавших и погибших резко возросло: новые детали удара РФ по Харькову

Юрий Берендий
30 августа 2024, 19:09
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По данным Харьковской областной прокуратуры, российские оккупанты запустили управляемые авиабомбы по Харькову из района Белгородской области России.
Количество пострадавших и погибших резко возросло: новые детали удара РФ по Харькову
Стало известно, откуда РФ запустила КАБы по Харькову / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Днем, 30 августа российские оккупанты нанесли террористический удар по центру Харькова. В результате атаки известно о 6 погибших и 47 пострадавших. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших возросло до шести человек", - написал он.

Впоследствии Олег Синегубов добавил, что по состоянию на 17:53 количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 47.

видео дня

В то же время глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что следователи и прокуроры установили, что пуски управляемых авиационных бомб по Харькову были осуществлены из населенного пункта Дубовое в Белгородской области России.

На местах попаданий в Харькове работают правоохранители, которые собирают доказательства военных преступлений России.

"Этот населенный пункт расположен в 25 километрах от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34", - сказал Александр Фильчаков.

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко отметил, что по предварительным данным, россияне использовали 5 КАБов по городу.

"Предварительно, это 250-килограммовые УМПБ Д-30 или 500-килограммовые. Мы выясним это после того, как будут исследованы все обломки", - подчеркнул Владимир Тимошко.

Сейчас следственная и прокурорская группы работают на местах попаданий. Более подробную информацию правоохранители предоставят позже. Предварительно, ближайшее место попадания от места пуска КАБов расстояние составляет примерно 65 километров.

По состоянию на 19:10 министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Телеграмм-канале сообщил, что количество пострадавших возросло до 55.

"По меньшей мере 55 человек пострадали по состоянию на эту минуту", - написал он.

Глава МВД сообщил, что на местах работают все оперативные службы: спасатели, полицейские и психологи ГСЧС. Он выразил благодарность коммунальщикам и волонтерам за активное участие в спасательных и ликвидационных работах.

"Развернут оперативный штаб, где принимают заявления от пострадавших, работает криминалистическая лаборатория, поврежденные дома взяты под охрану полицией. Также проводят поквартирные обходы, чтобы убедиться, что всем пострадавшим оказана помощь. Это очередное жестокое военное преступление россии тщательно документируется. Искренние соболезнования семьям и близким погибших", - резюмировал он.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удар по Харькову 30 августа - что известно о последствиях обстрелов Харькова

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 августа в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Игорь Терехов отметил, что в ночь на 25 августа российские оккупанты осуществили ракетные удары по Харькову и Чугуеву, в результате чего пострадали 7 граждан.

Издание The Guardian сообщает, что истребители F-16, предоставленные Нидерландами и Данией, смогут защищать Харьков от российских корректируемых авиабомб. Эти страны разрешили Украине использовать свои самолёты для борьбы с российской боевой авиацией даже на территории России.

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