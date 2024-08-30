Свет будут выключать в течение суток: графики отключения электроэнергии на 31 августа

В субботу, 31 августа, в Украине будут действовать графики ограничений электроэнергии. Свет украинцам будут выключать в течение суток. Об этом сообщило "Укрэнерго".
"Завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - подтвердили в ДТЭК.
Как отметили в компании, с 00:00 до 16:00 будет действовать одна очередь отключений, с 16:00 до 22:00 будут применять две очереди, а с 22:00 до 24:00 - снова одна очередь.
"В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", - отметили энергетики.
В то же время в компании подчеркнули, что питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключения света в Украине - влияние атаки РФ 26 августа
Напомним, в понедельник, 26 августа, оккупанты массированно атаковали Украину. РФ применила более сотни ракет и столько же "шахедов". Целью атаки врага была энергетическая инфраструктура Украины.
Вследствие вражеских обстрелов по всей стране ввели экстренные отключения света, также возникли проблемы с водоснабжением. Их зафиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.
Из-за этого массированного обстрела в области вернули графики отключения электроэнергии.
Как сообщал Главред, после массированной атаки России 26 августа прогнозы по электроснабжению в Украине на осень ухудшились. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца они могут ослабиться. Эксперты отмечают, что с началом отопительного сезона в ноябре отключения могут вернуться из-за роста потребления и дефицита электроэнергии.
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