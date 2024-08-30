Свет будут выключать в течение суток: графики отключения электроэнергии на 31 августа

Объемы и графики ограничений электроэнергии могут меняться, отметили в "Укрэнерго".

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Когда будут выключать свет 29 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

В субботу, 31 августа, в Украине будут действовать графики ограничений электроэнергии. Свет украинцам будут выключать в течение суток. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - подтвердили в ДТЭК.

Как отметили в компании, с 00:00 до 16:00 будет действовать одна очередь отключений, с 16:00 до 22:00 будут применять две очереди, а с 22:00 до 24:00 - снова одна очередь.

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"В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", - отметили энергетики.

В то же время в компании подчеркнули, что питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - влияние атаки РФ 26 августа

Напомним, в понедельник, 26 августа, оккупанты массированно атаковали Украину. РФ применила более сотни ракет и столько же "шахедов". Целью атаки врага была энергетическая инфраструктура Украины.

Вследствие вражеских обстрелов по всей стране ввели экстренные отключения света, также возникли проблемы с водоснабжением. Их зафиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Из-за этого массированного обстрела в области вернули графики отключения электроэнергии.

Как сообщал Главред, после массированной атаки России 26 августа прогнозы по электроснабжению в Украине на осень ухудшились. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца они могут ослабиться. Эксперты отмечают, что с началом отопительного сезона в ноябре отключения могут вернуться из-за роста потребления и дефицита электроэнергии.

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