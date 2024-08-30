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Свет будут выключать в течение суток: графики отключения электроэнергии на 31 августа

Руслана Заклинская
30 августа 2024, 19:02
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Объемы и графики ограничений электроэнергии могут меняться, отметили в "Укрэнерго".
Свет будут выключать в течение суток: графики отключения электроэнергии на 31 августа
Когда будут выключать свет 29 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

В субботу, 31 августа, в Украине будут действовать графики ограничений электроэнергии. Свет украинцам будут выключать в течение суток. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - подтвердили в ДТЭК.

Как отметили в компании, с 00:00 до 16:00 будет действовать одна очередь отключений, с 16:00 до 22:00 будут применять две очереди, а с 22:00 до 24:00 - снова одна очередь.

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"В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", - отметили энергетики.

В то же время в компании подчеркнули, что питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - влияние атаки РФ 26 августа

Напомним, в понедельник, 26 августа, оккупанты массированно атаковали Украину. РФ применила более сотни ракет и столько же "шахедов". Целью атаки врага была энергетическая инфраструктура Украины.

Вследствие вражеских обстрелов по всей стране ввели экстренные отключения света, также возникли проблемы с водоснабжением. Их зафиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Из-за этого массированного обстрела в области вернули графики отключения электроэнергии.

Как сообщал Главред, после массированной атаки России 26 августа прогнозы по электроснабжению в Украине на осень ухудшились. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца они могут ослабиться. Эксперты отмечают, что с началом отопительного сезона в ноябре отключения могут вернуться из-за роста потребления и дефицита электроэнергии.

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