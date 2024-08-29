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Света будет больше: график отключения электроэнергии на 30 августа

Ангелина Подвысоцкая
29 августа 2024, 18:30
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В Украине в течение всех суток будут выключать свет в объеме 1, 2 и 3 очередей.
Света будет больше: график отключения электроэнергии на 30 августа
График отключения света на 30 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине 30 августа, в пятницу, будут выключать свет. Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 18:00 до 21:00 будут выключать сразу по три очереди. С 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 будут действовать графики для двух очередей.

"В другое время суток будет применяться одна очередь отключений. Внимание!" В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства. Однако последствия таких ударов никто не может спрогнозировать. По его мнению, сейчас рано говорить, что худшее позади.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил о дефиците электроэнергии этой зимой, особенно в утренние и вечерние часы. Сейчас дефицит составляет 2,4 ГВт-ч в пиковые часы, его частично компенсируют импортом. Однако рост потребления электроэнергии на 30% в отопительный период и уменьшение солнечной генерации могут усугубить проблему.

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