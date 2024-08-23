Зимой будет тяжелее: эксперт рассказал неутешительный сценарий блэкаута в Украине

Энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что зимой прогнозируется дефицит электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы.
"Сейчас наблюдается дефицит электрической энергии на уровне 2,4 ГВт-ч в пиковые часы. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии. Возможны отключения электричества вечером, если энергосистема не справится с нагрузкой, а потребители не будут экономить", - отметил Игнатьев для "Еспресо".
По словам председателя Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, в отопительный период потребление электрической энергии возрастает на 30% по сравнению с летним сезоном, что может еще больше усилить дефицит.
"Сейчас два энергоблока атомных электростанций находятся в плановом ремонте, но работы ведутся с опережением графика. Однако зимой не будет достаточного количества солнечной генерации. Сейчас солнечная энергетика обеспечивает 18% общего энергобаланса потребления электрической энергии. Следовательно, прогнозируется дефицит, особенно в утренние и вечерние часы", - пояснил Игнатьев.
Энергетический эксперт также добавил, что зима будет тяжелой и будет сопровождаться отключениями.
"Важно также учитывать "фактор Путина", поскольку неизвестно, как враг может дальше атаковать украинские элементы энергосистемы", - подчеркнул Игнатьев.
Напомним, что в Минэнерго сделали важное заявление об отключении света в Украине. Существенное повышение температуры воздуха влияет на стабильность работы энергосистемы. Впрочем, для энергетиков важным фактором остается потребление электроэнергии.
Стало известно, для кого не будут действовать графики. Для обеспечения надлежащего уровня подготовки к зимнему периоду, в Украине ввели пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации.
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