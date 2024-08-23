Зимой будет тяжелее: эксперт рассказал неутешительный сценарий блэкаута в Украине

В отопительный период потребление электрической энергии возрастает на 30% по сравнению с летним сезоном.

https://glavred.info/ukraine/vzimku-bude-vazhche-ignatyev-rozpoviv-nevtishniy-scenariy-vidklyuchennya-svitla-v-ukrajini-10590995.html Ссылка скопирована

Каково состояние энергосистемы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что зимой прогнозируется дефицит электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы.

"Сейчас наблюдается дефицит электрической энергии на уровне 2,4 ГВт-ч в пиковые часы. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии. Возможны отключения электричества вечером, если энергосистема не справится с нагрузкой, а потребители не будут экономить", - отметил Игнатьев для "Еспресо".

По словам председателя Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, в отопительный период потребление электрической энергии возрастает на 30% по сравнению с летним сезоном, что может еще больше усилить дефицит.

видео дня

"Сейчас два энергоблока атомных электростанций находятся в плановом ремонте, но работы ведутся с опережением графика. Однако зимой не будет достаточного количества солнечной генерации. Сейчас солнечная энергетика обеспечивает 18% общего энергобаланса потребления электрической энергии. Следовательно, прогнозируется дефицит, особенно в утренние и вечерние часы", - пояснил Игнатьев.

Энергетический эксперт также добавил, что зима будет тяжелой и будет сопровождаться отключениями.

"Важно также учитывать "фактор Путина", поскольку неизвестно, как враг может дальше атаковать украинские элементы энергосистемы", - подчеркнул Игнатьев.

Напомним, что в Минэнерго сделали важное заявление об отключении света в Украине. Существенное повышение температуры воздуха влияет на стабильность работы энергосистемы. Впрочем, для энергетиков важным фактором остается потребление электроэнергии.

Стало известно, для кого не будут действовать графики. Для обеспечения надлежащего уровня подготовки к зимнему периоду, в Украине ввели пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред