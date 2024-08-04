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В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление

Юлия Закрепа
4 августа 2024, 21:12
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Существенное повышение температуры воздуха влияет на стабильность работы энергосистемы.
В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление
Когда в Украине будут отключать свет / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что Украина уже несколько дней живет без отключений света. Энергетики считают, что пока нецелесообразно делать прогнозы относительно возвращения к графикам.

В эфире телемарафона "Єдині новини" сообщили, что одним из факторов увеличения потребления электроэнергии является аномальная жара. Существенное повышение температуры воздуха влияет на стабильность работы энергосистемы. Именно это происходило в Украине в течение июля.

Впрочем, для энергетиков важным фактором остается потребление электроэнергии. Именно поэтому украинцев призывают экономно потреблять свет. В частности в пиковые часы - с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

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"Это дает возможность сбалансировать энергосистему. Поэтому призываем - потребляйте ответственно, а энергетики со своей стороны делают все возможное 24/7, чтобы система работала в стабильном режиме", - подчеркнул он.

Отключение света в Украине

Напомним, что в ДТЭК объяснили, почему в Украине не выключают свет. Как отмечают в ДТЭК, первым фактором стало то, что в Украине закончилась аномальная жара. Это значительно уменьшило нагрузку на энергосистему.

Стало известно, почему отключения света могут вернуться. Уже почти неделю "Укрэнерго" не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что электроэнергии в системе хватает на все нужды. Диспетчерский центр не планирует отключений на эти выходные.

К энергосистеме Украины подключен один из атомных блоков. Ситуация в энергетике остается сложной. В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года.

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