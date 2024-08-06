Отключать свет будут не у всех: стало известно, для кого не будут действовать графики

Государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса и не всем будут выключать свет.

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Кому будут отключать свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине графики отключений света не будут действовать для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства.

Чиновники приняли соответствующее решение сегодня, 6 августа, во время заседания. По словам главы Кабмина, таким образом государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса.

"Для обеспечения надлежащего уровня подготовки к зимнему периоду, мы ввели пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации. Это кредиты бизнесу и гражданам на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок", - говорится в сообщении. видео дня

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Отключение света в Украине

Напомним, что украинцев удивили неожиданным прогнозом отключений. В Украине есть вероятность пройти ближайшие три месяца с нежесткими графиками отключений электроэнергии, заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

В Минэнерго сделали важное заявление о том, что в Украине снова будут отключать свет. Одним из факторов увеличения потребления электроэнергии является аномальная жара. Существенное повышение температуры воздуха влияет на стабильность работы энергосистемы. Украинцев призывают экономно потреблять свет.

В Укрэнерго заявили об отмене отключений. Отмена отключений электроэнергии в прифронтовых зонах не повлияет на графики отключений в других городах, заявил Кудрицкий и рассказал о предстоящих отключениях.

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