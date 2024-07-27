В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

Отмена отключений электроэнергии в прифронтовых зонах не повлияет на графики отключений в других городах, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Отмена отключений электроэнергии в 20-километровой прифронтовой зоне – абсолютно правильное решение", - цитирует пресс-служба НЭК слова Кудрицкого.
Кудрицкий пояснил, что отмена отключений электроэнергии в прифронтовых зонах никак не влияет на графики применения ограничений для жителей других регионов.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключения электроэнергии - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что областные энергоснабжающие компании будут применять три очереди отключений. Отмечается, что до 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.
Напомним, в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.
Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.
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