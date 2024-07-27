В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

Отмена отключений электроэнергии – абсолютно правильное решение, заявил Владимир Кудрицкий.

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Владимир Кудрицкий анонсировал изменения в графиках отключений / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Отмена отключений электроэнергии в прифронтовых зонах не повлияет на графики отключений в других городах, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Отмена отключений электроэнергии в 20-километровой прифронтовой зоне – абсолютно правильное решение", - цитирует пресс-служба НЭК слова Кудрицкого.

Кудрицкий пояснил, что отмена отключений электроэнергии в прифронтовых зонах никак не влияет на графики применения ограничений для жителей других регионов.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что областные энергоснабжающие компании будут применять три очереди отключений. Отмечается, что до 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

/ Инфографика: Главред

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