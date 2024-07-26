Укрэнерго о свете: самый сложный период лета прошел, ждать ли улучшений - прогноз

По мнению председателя правления "Укрэнерго" Кудрицкого, следующие несколько недель пройдут с не такими жесткими графиками отключения света.

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Сколько будем со светом в августе? Прогноз Укрэнерго / Коллаж Главреда. Фото: Укрнерго, ДТЭК, УНИАН

Самый сложный период лета в смысле отключений света уже пройден, убежден глава правления "Укрэнерго".

На брифинге 26 июля он отметил, что ситуация с электроснабжением в настоящее время улучшилась.

"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель, и сейчас действительно ситуация улучшилась", - сказал он. видео дня

Укрэнерго связывает это со спадом высокой температуры воздуха и завершением ремонта некоторых энергогенерирующих мощностей. Все это сокращает дефицит электричества, подытожил Кудрицкий.

"Это связано, прежде всего, с тем, что наконец спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. И следовательно - уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности - долгожданные, важные для энергосистемы - которые, безусловно, добавляют нам мощности и сокращают дефицит", - сказал представитель Укрэнерго.

Поэтому вместо 3-4 очереди было введено 1-2. Кудрицкий прогнозирует улучшение ситуации в следующие несколько недель.

"В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые - немного больше. А в некоторые - мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления. И если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций - то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению, по крайней мере, в следующие несколько недель", - добавил Кудрицкий.

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, авария на Южноукраинской АЭС, которую отрицает Энергоатом, привела к масштабным отключениям в ряде областей, в том числе увеличила часы отключения света и в Киеве, об этом отмечал депутат ВР Ярослав Железняк со ссылкой на ответ Укрэнерго.

По этой причине энергетики - во избежание развития системной аварии - ввели аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.

Между тем Укрэнерго обещает, что отключений света в Украине должно стать меньше уже в ближайшее время. Уже через несколько недель ожидается улучшение, связанное с увеличением объемов генерации и завершением ремонтных работ на некоторых энергоблоках.

Сегодня, 26 июля, графики отключения света для одной очереди будут действовать в период с 5:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00, а также с 23:00 до 24:00. А вот для жителей Киева с завтрашнего дня, 27 июля, выключать свет начнут по-новому. Графики отключений сдвинут на один час вперед для всех пользователей.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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