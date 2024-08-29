Свет внезапно начал пропадать: во многих областях ввели аварийные графики

Аварийные графики отключения электроэнергии ввели в 11 областях и Киеве.

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В Украине ввели аварийные графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине 29 августа начали выключать свет не по графику. Во многих областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Предыдущие графики отключений в указанных регионах временно не действуют. Об отмене аварийных отключений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Аварийные графики отключения света ввели в таких областях:

видео дня

Киев,

Киевская область,

Черкасская область,

Черниговская область,

Житомирская область,

Днепропетровская область,

Кировоградская область,

Запорожская область,

Харьковская область,

Сумская область,

Полтавская область,

Донецкая область (частично).

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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