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Свет внезапно начал пропадать: во многих областях ввели аварийные графики

Ангелина Подвысоцкая
29 августа 2024, 16:12обновлено 29 августа, 16:47
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Аварийные графики отключения электроэнергии ввели в 11 областях и Киеве.
гаснет свет
В Украине ввели аварийные графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине 29 августа начали выключать свет не по графику. Во многих областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Предыдущие графики отключений в указанных регионах временно не действуют. Об отмене аварийных отключений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Аварийные графики отключения света ввели в таких областях:

видео дня
  • Киев,
  • Киевская область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область,
  • Житомирская область,
  • Днепропетровская область,
  • Кировоградская область,
  • Запорожская область,
  • Харьковская область,
  • Сумская область,
  • Полтавская область,
  • Донецкая область (частично).
Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - последние новости

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства. Однако последствия таких ударов никто не может спрогнозировать. По его мнению, сейчас рано говорить, что худшее позади.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил о дефиците электроэнергии этой зимой, особенно в утренние и вечерние часы. Сейчас дефицит составляет 2,4 ГВт-ч в пиковые часы, его частично компенсируют импортом. Однако рост потребления электроэнергии на 30% в отопительный период и уменьшение солнечной генерации могут усугубить проблему.

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