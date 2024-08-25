Враг мощно ударил по Харькову и Чугуеву: количество пострадавших возросло

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты в ночь на 25 августа нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву. Прозвучали мощные взрывы и известно о 7 пострадавших.
"В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара. Сейчас есть информация о двух пострадавших после прилета. Количество возросло до 7", - написал в своем Telegram Терехов.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Харьковщине, которая двигалась в юго-западном направлении.
Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове за медицинской помощью обратились двое пострадавших: гражданский мужчина 23 лет и женщина 55 лет.
"В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших - ребенок 4 лет. Острая реакция на стресс, без госпитализации. Еще двум женщинам также оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
Синегубов также заявил, что количество пострадавших в Харькове возросло до трех. В Чугуеве - четверо пострадавших.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Напомним, что 24 августа РФ ударила по городу Сумы, есть раненые. Оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре города. Местные жители сообщили, что слышали пролет ракеты и через секунду-две раздался мощный взрыв.
23 августа РФ ударила по центру Купянска-Узлового. В результате обстрела есть погибшие. Кроме того, в ОГА добавили, что в результате российского удара по меньшей мере двое гражданских лиц получили ранения.
Больше интересных новостей:
- Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно
- Россия атаковала Украину КАБами и БпЛА: в Харькове и Сумах прогремели взрывы
- Россия пробует наращивать возможности под Харьковом без резервов: что происходит
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред