Враг мощно ударил по Харькову и Чугуеву: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших в Харькове возросло до трех, а в Чугуеве - четверо пострадавших.

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Россия атаковала Харьковскую область / коллаж: Главред, фото: pexels, ГСЧС

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты в ночь на 25 августа нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву. Прозвучали мощные взрывы и известно о 7 пострадавших.

"В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара. Сейчас есть информация о двух пострадавших после прилета. Количество возросло до 7", - написал в своем Telegram Терехов.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Харьковщине, которая двигалась в юго-западном направлении.

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В Харькове прогремели взрывы / скриншот: Telegram

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове за медицинской помощью обратились двое пострадавших: гражданский мужчина 23 лет и женщина 55 лет.

"В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших - ребенок 4 лет. Острая реакция на стресс, без госпитализации. Еще двум женщинам также оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Синегубов также заявил, что количество пострадавших в Харькове возросло до трех. В Чугуеве - четверо пострадавших.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Напомним, что 24 августа РФ ударила по городу Сумы, есть раненые. Оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре города. Местные жители сообщили, что слышали пролет ракеты и через секунду-две раздался мощный взрыв.

23 августа РФ ударила по центру Купянска-Узлового. В результате обстрела есть погибшие. Кроме того, в ОГА добавили, что в результате российского удара по меньшей мере двое гражданских лиц получили ранения.

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