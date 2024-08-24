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Россия пробует наращивать возможности под Харьковом без резервов: что происходит

Яна Ставская
24 августа 2024, 18:39
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Ранее появилась информация о начале контрнаступательных действий Третьей штурмовой бригады на этом участке.
Россия пробует наращивать возможности под Харьковом без резервов: что происходит
ВС РФ не желает сбавлять темпы своего наступления на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты продолжают давить на Харьковское направление, в частности на Волчанск. При этом враг перебросил резервы на Курщину, рассказал в эфире 24 канала командир БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко. Тогда как накануне Третья штурмовая бригада заявляла начало контрнаступательных действий на указанном участке фронта.

Захват Волчанска позволит россиянам создать плацдарм для будущих наступательных действий своей группировки под Купянском.

В случае захвата Россией Липецкой громады области противник снова сможет наносить артиллерийские удары по Харькову.

видео дня

На данный момент противник перешел к, по словам Федоренко, массированно-ударным штурмовым действиям. Один из таких штурмов закончился для ВС РФ разгромом - из 12 единиц техники 10 были разбиты, другие две - повреждены.

Резервы, которые готовились на территории России для дальнейшего усиления группировки РФ в Харьковской и Донецкой областей были переброшены в Курскую область, сказал Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Война в Украине - что происходит в Харьковской области

Ранее сообщалось, что РФ отвела часть войск с Харьковского направления из-за операции украинских военных в Курской области. Командование РФ продолжает "перетасовывать" ту живую силу, которая у противника еще осталась для, хотя бы, удержания занятых позиций.

Тем временем Силы обороны Украины провели успешную контрнаступательную операцию на Харьковщине. В ходе боев бойцы 3 штурмовой бригады смогли закрепиться на полосе обороны 20 армии РФ.

В ходе наступательных действий ВСУ уничтожили не менее 18 артиллерийских установок и ликвидировали около 300 пехотинцев, которые удерживали полосу ответственности батальона. Также были взяты пленные.

В то же время, по наблюдениям аналитиков, РФ готовится к прорыву, чтобы захватить ключевую высоту под Покровском. На Донецком направлении ситуация остается сложной и постоянно ухудшается.
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