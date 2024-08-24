"Мам, только не плачь": первые эмоциональные звонки военных после возвращения из плена

24 августа между Украиной и РФ состоялся обмен пленными в формате 115 на 115.

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Украина вернула из российского плена 115 военных / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец

Между Украиной и Россией в День Независимости, 24 августа, состоялся новый обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 115 наших защитников. Среди них были и те, кто попал в российский плен два с половиной года назад. Военные смогли впервые за долгое время позвонить своим родным и рассказать им замечательную новость - они уже дома. Чувствительные видео уже разлетелись в Сети.

Возвращение на родную землю в День Независимости Украины стало символическим для наших военных, ведь они почувствовали, что теперь они независимы. Военные позвонили своим родным:

"Мам, я дома! Я в Украине! Я еду!". видео дня "Мам, привет! Обменяли меня, я жив и здоров. Я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся, я хочу с тобой поговорить. Я надеюсь, что дома все хорошо... 2 с половиной года уже прошло. Мам, только не плачь, пожалуйста".

Смотрите видео с первыми звонками украинских военных родным сразу после возвращения из плена:

Украина вернула 115 защитников из плена / фото: скриншот

Другой военный позвонил своим родителям и сразу расплакался. Он был так растроган, что не смог сдержать свои эмоции.

Смотрите видео с первыми звонками украинских военных родным сразу после возвращения из плена:

Украина вернула 115 защитников из плена / фото: скриншот

Он признался Радио Свободе в том, что в течение всего плена мечтал вернуться в Украину именно 24 августа на День Независимости.

Обмен пленными - последние новости

В начале августа Украина начала операцию в Курской области, захватив, по разным данным, тысячи российских военнослужащих в плен. С тех пор президент Владимир Зеленский регулярно отчитывался о пополнении обменного фонда.

Накануне в СМИ появилась информация о переговорах между Киевом и Москвой по обмену пленными.

24 августа стало известно, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Все 115 спасенных на этот раз - солдаты, сержанты и матросы. России взамен отдали российских срочников.

В частности, Украина освободила 9 незаконно Россией осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь"). Также домой возвращаются 6 нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Херсон и Луганщину.

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