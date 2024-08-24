Украина и Россия провели масштабный обмен пленными: все детали

Все спасенные на этот раз - солдаты, сержанты и матросы. России взамен отдали российских срочников.

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Домой вернулось более сотни воинов / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба Зеленского

Украина и Россия провели 24 августа, на День Независимости, масштабный обмен пленным - 115 и 115 человек. Это уже 55-й обмен по подсчету, отмечает Координационный штаб по обращению с военнопленными. Из спасенных - полсотни защитников "Азовстали".

Домой вернулись воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы, заявил президент Владимир Зеленский.

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Стране-агрессору взамен отдали столько же пленных - в частности, срочников, захваченных во время операции в Курской области.

Обмен пленными 24 августа – кого вернули

Все спасенные во время 55-го обмена пленными – это военнослужащие-срочники, в том числе и попавшие во враждебную неволю во время героической обороны родной земли еще в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

В частности, Украина освободила 9 незаконно Россией осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь").

Все спасенные на этот раз солдаты, сержанты и матросы.

Украинские защитники поздравляют с Днем Независимости по возвращении из плена - смотрите видео:

Также домой возвращаются 6 нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсон и Луганщину.

Обмен пленными - что предшествовало

В начале августа Украина начала операцию в Курской области, захватив, по разным данным, тысячи российских военнослужащих в плен. С тех пор президент Владимир Зеленский регулярно отчитывался о пополнении обменного фонда.

Накануне в СМИ появилась информация о переговорах между Киевом и Москвой по обмену пленными.

Эксперты соглашаются, что срочники для Путина все еще являются уязвимой категорией. Российское общество очень резко реагирует на вовлечение этой категории в боевые действия, а тем более их пленение.

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