Украина и Россия провели масштабный обмен пленными: все детали

Все спасенные на этот раз - солдаты, сержанты и матросы. России взамен отдали российских срочников.
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Украина и Россия провели 24 августа, на День Независимости, масштабный обмен пленным - 115 и 115 человек. Это уже 55-й обмен по подсчету, отмечает Координационный штаб по обращению с военнопленными. Из спасенных - полсотни защитников "Азовстали".
Домой вернулись воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы, заявил президент Владимир Зеленский.
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Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Игоря Клименко
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Игоря Клименко
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Игоря Клименко
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Игоря Клименко
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Игоря Клименко
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Игоря Клименко
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Игоря Клименко
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Игоря Клименко
Обмен пленными 24 августа 2024 года Фото: Телеграмм Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Игоря Клименко
Стране-агрессору взамен отдали столько же пленных - в частности, срочников, захваченных во время операции в Курской области.
Обмен пленными 24 августа – кого вернули
Все спасенные во время 55-го обмена пленными – это военнослужащие-срочники, в том числе и попавшие во враждебную неволю во время героической обороны родной земли еще в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году.
В частности, Украина освободила 9 незаконно Россией осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь").
Все спасенные на этот раз солдаты, сержанты и матросы.
Украинские защитники поздравляют с Днем Независимости по возвращении из плена - смотрите видео:
Также домой возвращаются 6 нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсон и Луганщину.
Обмен пленными - что предшествовало
В начале августа Украина начала операцию в Курской области, захватив, по разным данным, тысячи российских военнослужащих в плен. С тех пор президент Владимир Зеленский регулярно отчитывался о пополнении обменного фонда.