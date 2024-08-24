Украина впервые применила против России ракету-дрон 'Паляница'

Украина возобновляет собственную ракетную программу. Президент отчитался о первых успехах.

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Ракетная программа - Украина совершенствует производство собственных ракет из-за ограничений Запада / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, УНИАН

Украина сегодня впервые применила против российских оккупантов новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница", сообщил на пресс-конференции в честь Дня Независимости президент Владимир Зеленский утром в субботу, 24 августа.

"Сегодня состоялось первое и успешное применение нашего нового оружия, украинского ракеты-дрона "Паляница", - объявил Зеленский.

Он добавил, что "Паляница" - новый метод возмездия агрессору.

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"Враг был поражен. России будет очень сложно даже произнести, что именно прилетело", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - Украина совершенствует ракетную систему

Из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

Недавно президент Владимир Зеленский намекнул, что в рамках этой программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско.

Кроме того, Украина развивает производство дальнобойных дронов.

Эксперты же отмечают, что Украина еще с девяностых имеет собственные наработки в сфере ракетостроения и кучу нереализованных проектов. Главным образом на развитие этой инициативы будут влиять финансы, наличие специалистов и сложность поставленных задач.

Еще в марте 2024 года СМИ писали, что Украина модернизировала "Нептуны", в частности была увеличена дальность удара - до 400 км и распределение целей в одновременной атаке для обеспечения результативного залпового огня. Отныне противокорабельные комплексы могут бить не только в море, но и на суше.

В последнее время Украина, вероятно, применила "Нептун" в атаке на порт "Кавказ" и на нефтебазу в Краснодарском крае в июне 2024 года.

По наблюдениям СМИ, в апреле 2024 года Украина увеличила производство этих ракет в 10 раз.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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