'Бан' на церковь ФСБ: Зеленский подписал ключевой закон, какое наказание для УПЦ МП

Закон предусматривает длительную бюрократическую процедуру, которая будет предшествовать окончательному запрету московской церкви.

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Запрет УПЦ МП - что предусматривает новый закон / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности аффилированных с Москвой церквей. Как неоднократно писали СМИ, речь идет, в частности, о запрете УПЦ Московского патриархата.

Соответствующее сообщение появилось на сайте парламента 24 августа.

Указывается, что государство признает "право религиозного центра на его подчиненность любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, кроме религиозных организаций на территории страны-агрессора" (на данный момент - России).

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Такая религиозная организация, согласно тексту законопроекта, может быть прекращена по решению суда, но в нескольких случаях:

когда на ее канонические и организационные вопросы влияет "религиозный центр" из России;

когда "религиозный центр" имеет возможность влиять через аффилированные церкви на управленческие решения и/или на деятельность религиозной организации, действующей в Украине.

В случае установления признаков аффилированности центральный орган исполнительной власти в сфере религии выносит предписание об устранении нарушений и направляет его религиозной организации.

Получив предписание, религиозная организация обязана устранить все нарушения в течение 30 дней. Если этого выполнено не будет - религиозную организацию признают аффилированной с Россией, а госимущество, которым она пользуется, вернут государству.

После этих процедур государство имеет право обратиться в суд с иском прекратить деятельность соответствующей религиозной организации на территории Украины.

Списки со всеми аффилированными с Россией церквями и организациями будут публиковаться на отдельном веб-сайте.

Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

УПЦ МП в Украине - главное о запрете

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Экспертная комиссия будет определять, есть ли у религиозных организаций связь с Россией, если да - будут давать 9 месяцев, чтобы прекратить эти связи.

Какие изменения произойдут с принятием этого закона:

ограничения религиозным организациям на связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается;

определяется, что именно понимается под такими связями;

предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей;

определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;

предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

К слову, ряд священнослужителей УПЦ МП разного уровня "палились" на поддержке агрессии России против Украины и даже становились коллаборантами на оккупированных территориях, помогая оккупантам терроризировать и убивать гражданских украинцев.

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

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