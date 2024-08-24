В Воронежской области России горит и детонирует склад боеприпасов: детали

Местные власти жалуются, якобы пожар и детонация начались после атаки беспилотников.

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В Воронежской области России горит и детонирует склад боеприпасов/ коллаж: Главред, фото: Telegram, скрин

В Воронежской области страны-агрессора России горит склад боеприпасов, еще с ночи продолжается детонация.

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев в ночь на 24 августа сообщал, якобы область атаковали беспилотники, и в результате этого произошла детонация взрывоопасных объектов. Перед сообщением о пожаре Гусев отмечал, якобы был сбит дрон, после чего началось возгорание.

Утром в субботу, 24 августа, российский чиновник уже утверждал, якобы было сбито и подавлено 5 беспилотников. Также он сказал, что пострадали два человека - одну женщину госпитализировали, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.

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"Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС. Проведена эвакуация одного села и одного СНТ (садовое некоммерческое общество - ред.) - всего около 200 человек", - пожаловался российский чиновник.

При этом он отметил, что по состоянию на утро субботы детонация боеприпасов все еще продолжается.

В паблике Аstra отметили, что склад боеприпасов детонирует в Острогожске Воронежской области. Отмечается, что в Острогожске расположен учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

Пожар на складе боеприпасов в Воронежской области/ скрин

Взрывы и пожары в РФ - последние новости

В ночь на 22 августа россияне жаловались на атаку дронов по аэродрому "Мариновка". В российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы. Это произошло из-за, якобы, атаки с применением беспилотников и работу сил и средств противовоздушной обороны. После этого стало известно о пожаре в аэропорту.

Также ранее сообщалось, что во время удара по авиабазе Су-34 под Волгоградом взрыв снес ангары с самолетами. Предположительно, россияне разместили склад БК на стоянке с самолетами.

Что известно о самолете Су-34? Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Напомним, сообщалось, чтопожар на нефтебазе в Пролетарске не могут обуздать шестой день - там уже горят дома. Огонь перекинулся на пригородную застройку, а также загорелась сухая растительность и камыш.

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