Неспокойная ночь в РФ: россияне жалуются на атаку дронов по аэродрому 'Мариновка'

Военный аэродром "Мариновка", расположенный в поселке Октябрьский, примерно в двух десятках километров от города Калач-на-Дону, может быть целью атаки.

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Атака дронов на военный аэродром "Мариновка" / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

В ночь на 22 августа в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы. Это произошло из-за, якобы, атаки с применением беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. После этого стало известно о пожаре в аэропорту.

Сообщение о взрывах от жителей Калача-на-Дону появляться в сети около половины четвертого ночи.

В свою очередь, российские медиа рассказывают о якобы сбитии средствами ПВО по меньшей мере двух беспилотников.

видео дня

Как пишет Telegram-канал Baza, один из дронов был ликвидирован "в нескольких километрах от аэродрома", а обломки второго БПЛА "упали на бытовку неподалеку, в результате чего она вспыхнула".

Здесь речь идет о военном аэродроме "Мариновка", который расположен в поселке Октябрьский, примерно в двух десятках километров от города Калач-на-Дону. В сети высказывают предположение, что именно этот аэродром может быть целью дроновой атаки.

Astra также сообщает, что пожар произошел на территории аэродрома, который пылает.

По информации Telegram-канал SHOT, очевидцы из разных районов "уже насчитали от 6 до 10 сильных хлопков" во время воздушной атаки, перед которыми в небе были слышны "характерные звуки пролета БПЛА".

Местные власти страны-агрессора России, как всегда, пока ничего не сообщают об инциденте. Также не поступали данные о возможных пострадавших.

Пожар на аэродроме "Мариновка" - видео:

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-300 в районе населенного пункта Новошахтинск, Ростовской области России.

Эксперты Defense Express заявили, что ВСУ атаковали ЗРК С-300 в Ростовской области страны-агрессора России в 160 км от линии фронта ракетой "Нептун".

Кроме того, российские оккупанты могли потерять до 25% всех истребителей МиГ-31К во время нескольких атак ГУР на аэродром Савалейка.

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