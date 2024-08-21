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"Дальше будет": в Генштабе подтвердили удар по Ростовской области - что удалось уничтожить

Юрий Берендий
21 августа 2024, 09:43
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В Генштабе отметили, что Россия использует системы ПВО С-300 в частности для обстрелов украинских городов, применяя тактику террора мирного населения.
'Дальше будет': в Генштабе подтвердили удар по Ростовской области - что удалось уничтожить
ВСУ ударили по позиции ПВО в Ростовской области / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-300 в районе населенного пункта Новошахтинск, Ростовской области России. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что удар был проведен подразделениями Военно-Морских Сил ВСУ в координации с другими подразделениями Сил обороны.

"По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается", - говорится в сообщении.

видео дня

Смотрите видео с последствиями удара по системе ПВО России в Ростовской области:

'Дальше будет': в Генштабе подтвердили удар по Ростовской области - что удалось уничтожить
Фото: скриншот

Также в Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что российские оккупанты используют комплексы С-300 для атак на украинские города, разрушая жилые дома и терроризируя мирное население.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил рф продолжается. Дальше будет...", - резюмировали в Генштабе.

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Откуда Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что такое С-300?

С-300 - это зенитно-ракетная система (ЗРС), которая была разработана еще в Советском Союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф).

Главное назначение С-300 - противовоздушная оборона, она должна была бы уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. В качестве ПВО ее используют во всех странах, входивших в СССР, и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай.

В Украине до полномасштабного наступления насчитывалось более 250 систем С-300, по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Кроме того, установки С-300 были переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи.

Установка способна попадать на расстояние до 75 км, или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300.

Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстоянии около 40 км. Поэтому под удар оккупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города.

Еще с советских времен у страны-агрессора осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч).

Почему ПВО Украины не отражает атаки С-300

Отстать в 40 км С-300 ракета преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Поэтому тревога часто включается уже после взрыва.
Кроме того С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать.

Отразить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

Взрывы в Ростовской области - что известно об ударах по России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генштаб ВСУ подтвердил атаку на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 18 августа. Ранее российские СМИ сообщали о взрывах и крупном пожаре на этом объекте.

Нефтебаза в районе Пролетарская в Ростовской области горит уже третьи сутки после удара БПЛА в ночь на 18 августа. Местные власти только вечером 20 августа отчитались о ходе спасательных работ. Площадь пожара на утро достигла 10 тысяч квадратных метров, оккупанты привлекли самолеты Ил-76 МЧС и несколько поездов для ликвидации последствий.

4 августа Силы обороны Украины также атаковали военный аэродром Морозовск в Ростовской области. Попали в склады с боеприпасами, включая корректируемые авиабомбы (КАБы). Сейчас проверяется информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага, сообщили в Генштабе ВСУ.

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