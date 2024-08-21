УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Моди в Киеве хочет говорить о перспективах по окончанию войны в Украине

Анна Косик
21 августа 2024, 08:44
141
Визит премьер-министра Индии в Украину запланирован на 23 августа, он будет говорить о мире.
флаг Украины, Моди и Зеленский
Индийский премьер видит возможность закончить войну мирным путем / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Офис президента Украины

Во время визита в Киев премьер министр Индии Нарендра Моди планирует обсудить возможность мирного окончания войны между страной-агрессором Россией и Украиной. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, об этом индийский чиновник заявил накануне отъезда сначала в Польшу, а затем в Украину в среду, 21 августа. Моди намерен "поделиться перспективами" по мирному решению конфликта.

Кроме этого в планах главы правительства Индии налаживание и укрепление двустороннего сотрудничества с Украиной. При этом он называет себя, как представителя Индии другом Украины.

видео дня

"Как друг и партнер мы надеемся на быстрое восстановление мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Моди.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Отношения Индии и Украины - что известно

Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в Украину на этой неделе. Это станет первым его приездом в Киев с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Накануне Индия неоднозначно проявилась на мировой арене. В частности, после массированного обстрела оккупантами Украины 8 июля 2024 года, Моди обнимался с российским диктатором Путиным, что разозлило Владимира Зеленского, который резко прокомментировал их встречу. Он заявил, что в то время, когда Россия своими ракетами убивает более 35 мирных жителей Украины, лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника. Это является сокрушительным ударом по мирным усилиям.

Впоследствии представитель госдепа США Блинкен на встрече с министром иностранных дел Индии Джайшанкаром подчеркнул важность "справедливого и прочного мира" для Украины. Обсуждение состоялось на фоне запланированного визита в Украину премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Читайте больше новостей об Индии:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мирное урегулирование Украина новости Украины и мира Нарендра Моди
Реклама

Главное за день

"Это очень много денег": Шольц отреагировал на слухи об уменьшении помощи Украине

"Это очень много денег": Шольц отреагировал на слухи об уменьшении помощи Украине

10:27 Мир
"Дальше будет": в Генштабе подтвердили удар по Ростовской области - что удалось уничтожить

"Дальше будет": в Генштабе подтвердили удар по Ростовской области - что удалось уничтожить

09:43 Украина
Часов Яр будет обреченным при одном условии: эксперт поделился важным прогнозом

Часов Яр будет обреченным при одном условии: эксперт поделился важным прогнозом

09:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ждать осталось недолго : когда закончится война - новый прогноз 22479

"Ждать осталось недолго": когда закончится война - новый прогноз

Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить 19590

Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от моли 6247

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от моли

Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл секретные договоренности 5955

Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл "секретные договоренности"

Последние новости

10:27

"Это очень много денег": Шольц отреагировал на слухи об уменьшении помощи Украине

10:07

Лучшие мультфильмы всех времен: подборка для просмотра

10:00

Армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов в Донецке: детали DeepState

09:57

Почему "губити" и "втрачати" - не одно и то же: какой распространенной ошибки надо избегатьВидео

09:43

"Дальше будет": в Генштабе подтвердили удар по Ростовской области - что удалось уничтожить

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
09:38

"Нет уже сил": фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой

09:25

Гороскоп на завтра 22 августа: Ракам - невероятный доход, Львам - райский период

09:17

Часов Яр будет обреченным при одном условии: эксперт поделился важным прогнозом

09:12

Как удалить пятна от краски: 3 важных правила, которые должен знать каждый

Реклама
09:00

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе

08:44

Моди в Киеве хочет говорить о перспективах по окончанию войны в Украине

08:29

Кума Лилии Подкопаевой высказалась о ней - что ответила спортсменка

08:21

Перемещение войск из Часового Яра на Курщину: как оно повлияет на наступление РФ

08:10

Принуждение к миру: что хотят от Украинымнение

07:44

Россияне заявили об "одной из крупнейших" атак дронов на Москву: в сети паника

06:46

Новые населенные пункты за ВСУ: ISW зафиксировали продвижение в Курской области

06:10

Операция в Курской области и Приднестровье: что стоит знатьмнение

05:00

"Сколько осталось – один Бог знает": врачи не могут помочь Алле Пугачевой - росСМИ

04:35

Как заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло зимой: сохранит тепло в доме

04:07

Перехватит дыхание всем: фильмы про гангстеров и мафию, которые стоит посмотреть

Реклама
03:37

Делают странные вещи: как определить, что кот счастлив - хозяева и не догадываютсяВидео

02:50

Еще не потрачено ни копейки: фонд Охматдета, который собирал деньги простаивает

02:48

США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление

02:00

Наступление на Курщину разрушило мечты Путина об оккупации Сумщины - эксперт

01:56

Путин и Кадыров назвали себя пехотинцами: диктатор приехал в Чечню за военными

01:07

Как дома, без враждебности: беженцы Суджи рассказали, как им живется в Украине

00:35

Мы не оккупировали эти территории - в МВСУ рассказали о комендатуре на Курщине

20 августа, вторник
23:41

Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ

23:33

Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

23:31

Скоро оккупанты получат "подарки": в ВСУ сделали интригующее заявление

23:17

Особенно актуально в жару: почему холодильник перестал морозить - основные причиныВидео

23:00

На те же грабли: РФ восстановила разрушенную переправу на Курщине через СеймВидео

22:55

Елена Зеленская встретилась со своей лучшей подругой во время важного визита

22:50

Нефтебаза под Ростовом горит и взрывается третьи сутки: РФ привлекла авиациюВидео

22:39

В Украине стремительно "падают" цены на популярные овощи и фрукты: что подешевело

22:23

Россияне снова заблудились: в Румынии нашли обломки вероятного беспилотника РФ

22:22

"Я имею право": молчунья Клара Новикова показала свою позицию насчет войны в Украине

21:58

История циклична. Чем для нас важен "кейс" Азербайджана в БРИКСмнение

21:56

Жена путиниста Петросяна устроила публичную расправу над фанаткой - что случилось

21:43

На Запорожье зафиксировано "нетипичное поведение" РФ: в ОСГВ "Таврия" раскрыли ситуацию

Реклама
21:33

Только одна начинка: волшебный пирог, в котором тесто исчезает при выпечкеВидео

21:33

Обещание не выполняется: Bloomberg заявляет о срыве доставки ПВО для Украины

21:20

Свет будет всегда: когда отменят графики отключения электроэнергии

20:57

Прямая дорога на Павлоград: Безуглая рассказала, что будет, если Покровск рухнет

20:38

Россия использовала новое оружие в боях под Курском: эффективно ли

20:29

Поднимается на вершины гор без палки: что известно о новом самом старом человеке в мире

20:25

Пережила две войны, "испанку" и Covid: в 117 лет умер самый старый человек в мире

19:49

Украину атакует невыносимая жара: до каких температур "разжарит" регионы

19:15

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от молиВидео

19:14

Эксперт: ВСУ загнали россиян в "ловушку" под Курском, те - в шаге от окружения

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буряПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять