Моди в Киеве хочет говорить о перспективах по окончанию войны в Украине

Визит премьер-министра Индии в Украину запланирован на 23 августа, он будет говорить о мире.

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Индийский премьер видит возможность закончить войну мирным путем / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Офис президента Украины

Во время визита в Киев премьер министр Индии Нарендра Моди планирует обсудить возможность мирного окончания войны между страной-агрессором Россией и Украиной. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, об этом индийский чиновник заявил накануне отъезда сначала в Польшу, а затем в Украину в среду, 21 августа. Моди намерен "поделиться перспективами" по мирному решению конфликта.

Кроме этого в планах главы правительства Индии налаживание и укрепление двустороннего сотрудничества с Украиной. При этом он называет себя, как представителя Индии другом Украины.

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"Как друг и партнер мы надеемся на быстрое восстановление мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Моди.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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Отношения Индии и Украины - что известно

Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в Украину на этой неделе. Это станет первым его приездом в Киев с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Накануне Индия неоднозначно проявилась на мировой арене. В частности, после массированного обстрела оккупантами Украины 8 июля 2024 года, Моди обнимался с российским диктатором Путиным, что разозлило Владимира Зеленского, который резко прокомментировал их встречу. Он заявил, что в то время, когда Россия своими ракетами убивает более 35 мирных жителей Украины, лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника. Это является сокрушительным ударом по мирным усилиям.

Впоследствии представитель госдепа США Блинкен на встрече с министром иностранных дел Индии Джайшанкаром подчеркнул важность "справедливого и прочного мира" для Украины. Обсуждение состоялось на фоне запланированного визита в Украину премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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