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После осуждения Зеленского и визита в Москву: премьер Индии планирует посетить Украину

Анна Косик
19 августа 2024, 11:02
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Украину премьер-министр хочет посетить после того, как в июле приезжал в Москву, где обнимался с диктатором Путиным, что публично осудил президент Зеленский.
Моди и Путин, Моди и Зеленский
Премьер Индии прибудет в Украину уже на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с видео

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в Украину на этой неделе. Это станет первым его приездом в Киев с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, сообщает RFI.

Издание отмечает, что сейчас Моди находится на тонкой грани баланса между сохранением теплых связей Индии с Россией и намерением установить более тесное партнерство в сфере безопасности со странами Запада, как оплотом против регионального конкурента Китая.

"Его правительство избегает прямого осуждения вторжения России в Украину в течение более чем двух лет с начала конфликта, зато призывая обе стороны решить свои разногласия путем диалога", - говорится в статье.

видео дня

Моди посетит Украину после того, как в июле, незадолго до обстрела детской больницы "Охматдет", обнимался с кремлевским диктатором Путиным в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский тогда осудил поступок индийского премьера.

"Индия и Россия поддерживали тесные связи со времен холодной войны, когда Кремль стал ключевым поставщиком оружия для страны. С начала конфликта в Украине Россия также стала главным поставщиком сырой нефти по сниженным ценам в Индию, обеспечивая крайне необходимый экспортный рынок после введения санкций Запада. Это кардинально изменило их экономические связи, при этом Индия сэкономила миллиарды долларов, одновременно подкрепив военную казну Москвы", - добавляет издание.

Но война в Украине имела и человеческую цену для Индии. В частности Нью-Дели заставил РФ возвращать граждан страны, которых Кремль отправлял воевать на передовую. В результате так погибло по меньшей мере 5 солдат из Индии.

Что такое RFI?

RFI или Международное радио Франции - государственная международная сеть новостей во Франции. С 59,5 миллионами слушателей в 2022 году это одна из самых слушаемых международных радиостанций в мире вместе с Deutsche Welle, Всемирной службой BBC, Голосом Америки и Международным радио Китая, пишет Википедия.

Отношения между Индией и Украиной - что известно

Напомним, после массированного обстрела оккупантами Украины 8 июля 2024 года, Владимир Зеленский резко прокомментировал встречу Моди и Путина. Он заявил, что в то время, когда Россия своими ракетами убивает более 35 мирных жителей Украины, лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника. Это является сокрушительным ударом по мирным усилиям.

Впоследствии представитель госдепа США Блинкен на встрече с министром иностранных дел Индии Джайшанкаром подчеркнул важность "справедливого и прочного мира" для Украины. Обсуждение состоялось на фоне запланированного визита в Украину премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Недавно в США заявили, что в ближайшее время ожидают от Индии более активных контактов и сотрудничества с Украиной. Об этом заявил заместитель госсекретаря США, ответственный за азиатское направление.

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