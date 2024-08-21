Часов Яр будет обреченным при одном условии: эксперт поделился важным прогнозом

Для оккупантов очень важен Покровск, потому что там сверхважная дорога Мирноград - Краматорск, говорит Нарожный.

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Если не удастся удержать Покровск, Часов Яр - обречен / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Сейчас на Покровском направлении армия РФ сосредоточила все свои боеспособные подразделения. Если не удастся удержать Покровск в Донецкой области, то будет обречен и Часов Яр. Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV".

По его словам, сейчас украинские военные не могут переломить динамику, которая сложилась на этом участке фронта. В частности, россияне имеют преимущество за счет большого количества ударов КАБами.

"Все кажется таким, что это вопрос времени, когда бои будут в окрестностях Покровска. Второе направление, где они так же давят, - это Воздвиженка, село вблизи Покровска", - подчеркнул эксперт. видео дня

Он подчеркнул, что для оккупантов очень важен Покровск, потому что там сверхважная дорога Мирноград - Краматорск. По этой трассе происходит значительная часть поставок в Часовой Яр.

"Если они её обрежут, то останется дорога только через Славянск. О ней тоже нельзя сказать, что она абсолютно безопасна. Если россияне смогут порезать нашу логистику, здесь без вариантов - тогда Часов Яр обречен. Будет вопросом времени, когда из него придется отходить, потому что обеспечивать там бойцов не получится", - сказал Нарожный.

Он также выразил надежду, что таки удастся остановить врага на подходах к Покровску, как это произошло под Часовым Яром.

"Мы понимаем, что у врага времени на такое давление осталось примерно месяц. Почему? Потому что примерно в начале сентября волна мобилизованных людей, которые попали в армию после принятия закона об усилении мобилизации, они как раз начнут поступать на фронт", - подчеркнул военный эксперт.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Бои за Часов Яр - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на активные действия ВСУ в Курской области, российские войска не ослабили свое давление на Часов Яр. Оккупанты пытаются прорваться через оборонительные рубежи, применяя тактику малых пехотных групп.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук ранее говорил, что россияне пытаются форсировать микрорайон Канал в городе Часов Яр в Донецкой области. Украинские защитники сдерживают и не дают продвинуться оккупантам.

Командир 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Ацтек" сообщал, что ситуация в районе Часового Яра резко изменилась. Он обращал внимание, что сейчас там не наблюдается усиления российских военных действий.

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