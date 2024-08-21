Удар по ЗРК С-300 в Ростовской области: известно, для чего и чем атаковали ВСУ

В формулировке сообщения Генштаба ВСУ об этом ударе есть прямой намек на то, какое средство было использовано, говорят в Defense Express.

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Чем ВСУ атаковали ЗРК С-300 у России / коллаж: Главред, фото: flickr, скриншот из видео

ВСУ атаковали ЗРК С-300 в Ростовской области страны-агрессора России в 160 км от линии фронта ракетой "Нептун". Такой вывод сделали в Defense Express.

По словам экспертов, в формулировке сообщения Генштаба ВСУ об этом ударе есть прямой намек на то, какое средство было использовано.

"Указано, что удар наносился подразделениями Военно-морских сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. А единственное известное оружие в распоряжении ВМСУ с такой дальностью - ракета "Нептун", которую уже использовали для поражения российских ЗРК в оккупированном Крыму в 2023 году", - отметили в Defense Express. видео дня

Там также предположили, что цель этого удара - создание коридора для атак по нефтеперерабатывающему заводу.

Последствия удара по системе ПВО России в Ростовской области - видео:

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Удары ВСУ по территории РФ - последние новости

Напомним, ночь на 21 августа для жителей столицы страны-агрессора России выдалась очень тревожной. В Москве было громко, местные жители массово сообщали об атаке дронов. Кроме Москвы этой ночью неспокойно было в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Ростовской областях. В последней сначала заявили о ракетной атаке, после чего в Новошахтинске вспыхнул сильный пожар.

Позже, в Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-300 в районе населенного пункта Новошахтинск, Ростовской области России.

Кроме того, в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 18 августа. Ранее вражеские СМИ сообщали о взрывах и масштабном пожаре на российском объекте.

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