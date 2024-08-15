Минус 4 аэродрома за ночь: Генштаб опубликовал удивительные подробности ударов по РФ

Силы обороны Украины сразу влупили по четырем военным аэродромам РФ. В Генштабе ВСУ официально подтвердили это.
Атака состоялась в ночь на 14 августа. Тогда были атакованы аэродромы в Воронежской, Курской и Нижегородской области РФ. Там удары были нанесены по военным аэродромам "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".
На этих аэродромах базируется российская армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника.
"Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются. Слаженная боевая работа всех составляющих Сил обороны продолжается. Дальше будет", - говорится в сообщении.
Удары по аэродромам России - последние новости
Напомним, что дроны атаковали аэродромы в РФ, с которых оккупанты бомбят Украину. Под утро 14 августа дроны атаковали Нижегородскую область страны-агрессора РФ. Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка".
Позже стало известно, что Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ. Атака была осуществлена дальнобойными дронами СБУ и Сил обороны. Под ударом оказались аэродромы "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". Это была самая большая атака на военные аэродромы за всю войну.
В Крыму 6 августа на аэродроме начался жесткий пожар. Свидетели сообщали об очень мощных взрывах вблизи аэродрома "Октябрьское". Также утверждается, что возле села Звездное горят склады с боеприпасами и детонируют. Было перекрыто железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь - Джанкой.
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