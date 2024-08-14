Самая масштабная атака за время войны: Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ - СМИ

Эта атака стала самым масштабным ударом по российским аэродромам за время войны.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-nochyu-masshtabno-udarila-srazu-po-4-aerodromam-rf-smi-10588472.html Ссылка скопирована

Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин

Украина в ночь на среду, 14 августа, атаковала сразу 4 аэродрома в стране-агрессоре России. Под ударом оказались аэродромы "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

Атака была осуществлена дальнобойными дронами СБУ и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что это была самая большая атака на российские военные аэродромы за всю войну.

видео дня

Согласно информации от источников издания, это была специально спланированная операция. Ее провели для того, чтобы противник не мог использовать эти аэродромы для ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по линии фронта и украинским городам.

Российские военкоры после этой атаки начали жаловаться в соцсетях, что удар был результативным, и что российская противовоздушная оборона не смогла защитить эти объекты.

В то же время местные Telegram-каналы сообщали в сети, что на аэродроме "Саваслейка" прогремело 10 взрывов. С этого аэродрома регулярно взлетают российские истребители МиГ-31К, из-за которых в Украине часто объявляют воздушную тревогу.

"СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", - цитирует издание слова своего источника.

Удар дронами по аэродромам РФ/ скрин

Смотрите видео удара дронами по аэродромам РФ:

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа дроны атаковали аэродромы в РФ, с которых оккупанты бомбят Украину. Прошлой ночью Нижегородская и Воронежская области страны-агрессора РФ были атакованы дронами.

Операция в Курской области - последние новости

13 августа сообщалось, что ВСУ освободили 74 населенных пункта на Курщине - Зеленский раскрыл детали операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на отдельных направлениях украинские защитники продвинулись от 1 до 3 км и взяли под контроль участок площадью 40 квадратных километров.

В NYT описали последствия для Украины от операции на Курщине. Украина операцией на Курщине, в частности, может пытаться оттянуть российские войска из Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, а также избежать российского наступления на Сумы.

В Forbes сообщили, что авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске. Благодаря БПЛА Украина сбила даже несколько российских вертолетов, тогда как артиллерия противника повредила один украинский ЗРК "Бук".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред