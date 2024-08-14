"Он никогда на это не пойдет": аналитик назвал самый большой страх Лукашенко

Лукашенко понимает, что если он предпримет такие шаги, то по Минску может что-то прилететь, поэтому старается избегать такой ситуации.

https://glavred.info/ukraine/on-nikogda-na-eto-ne-poydet-analitik-nazval-samyy-bolshoy-strah-lukashenko-10588403.html Ссылка скопирована

Аналитик назвал самый большой страх Лукашенко/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли будет устраивать какие-то провокации на украинско-белорусской границе, ведь понимает последствия и очень боится прямых боестолкновений с Украиной.

Он понимает, что если решится на такие провокации, то по Минску может что-то прилететь. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду.

"Если Лукашенко пойдет на такие провокации, по Минску может что-то прилететь. Он это знает, а потому никогда на это не пойдет", - отметил аналитик. видео дня

Кочетков предположил, что если вдруг и будут какие-то провокации со стороны Беларуси, то в сторону польской границы или стран Балтии.

"Только там. Ведь Лукашенко, понимая последствия, очень боится прямых боестолкновений с Украиной, а потому не пойдет ни на какие провокации. Следовательно, ничего подобного на белорусской границе не будет", - считает аналитик.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Беларусь стягивает силы к границе с Украиной - последние новости

10 августа в Беларуси заявили об атаке со стороны Украины. Белорусский диктатор Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси и пригрозил ответом на так называемые "провокации".

После этого стало известно, что Беларусь стягивает войска к границам Украины. Белорусский диктатор Лукашенко отдал приказ стянуть к границе с Украиной ракетные системы "Искандер" и "Полонез" из-за якобы провокации со стороны Украины.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отреагировал на действия и заявления белорусской стороны. По его словам, перемещение оружия из Беларуси к границе с Украиной является попыткой помочь российскому диктатору Путину и отвлечь внимание украинского командования на это направление.

Позже в ГПСУ ответили на переброску Лукашенко танков к границе. На сейчас ситуация на украинско-белорусской границе неизменна. Перемещений техники в сторону границы украинская разведка не фиксирует, заявил 11 августа представитель пограничной службы Андрей Демченко. Действия Лукашенко в ГПСУ назвали подыгрыванием Путину, напомнив, что Беларусь до сих пор в зоне влияния России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред