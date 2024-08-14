Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков

Если Лукашенко вступит в войну, белорусская военная техника будет уничтожена за несколько дней, еще и по Минску прилетит, отметил аналитик Александр Кочетков.

https://glavred.info/interview/putin-poteryal-strany-odkb-i-ne-mozhet-rasschityvat-na-podderzhku-dazhe-lukashenko-imitiruet-kochetkov-10588103.html Ссылка скопирована

Лукашенко понимает, что в случае провокаций его войск на границе, прилетит по Минску – Кочетков / Колаж: Главред, фото: Фейсбук Александра Кочеткова, Telegram Минобороны Беларуси, УНИАН, скриншот

Беларусь перебрасывает дополнительную военную технику в приграничье с Украиной. Как отметил белорусский министр обороны Виктор Хренин, Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях, поэтому туда отправляют силы специальных операций, сухопутные и ракетные войска, а также системы "Полонез" и комплексы "Искандер". Всё это самопровозглашенный президент Беларуси делает якобы в ответ на атаку украинских беспилотников, которая произошла несколько дней назад.

Политический аналитик Александр Кочетков рассказал Главреду, к чему готовится Беларусь, может ли она вступить в войну на стороне России, чего боится Лукашенко, сколько выдержит белорусская военная техника в прямых боестолкновениях с украинской армией, а также почему Путин не может рассчитывать на членов ОДКБ и неприятности в Курске будет расхлебывать сам.

Что означает подтягивание белорусских войск к границе с Украиной? Лукашенко решил воевать?

видео дня

Никоим образом. Лукашенко не собирается воевать.

Какая там война! Посмотрите на кадры с белорусской военной техникой, в частности, бронетехникой: она довоенного образца, без противодронного обвеса, устаревшая. Белорусская техника не модернизирована, в отличие от российской, которая участвует во вторжении в Украину. Иными словами, белорусская техника небоеспособна: если она окажется на поле боя, ее гарантированно уничтожат всего за несколько дней.

Если бы Беларусь действительно собиралась вступить в войну, она бы хоть как-то подготовилась: модернизировала бы технику, наварила бы защиту от дронов и так далее. Что-то бы она придумала – у Беларуси есть "вагнеровцы", а они в курсе, что такое броня.

Так что подтягивание войск к границе – это показательная акция: Лукашенко демонстрирует Путину, что он вместе с ним и готов воевать в случае чего.

Но готовность Лукашенко воевать очень похожа на "воинственные действия" и "боевую доблесть" кадыровцев из подразделения "Ахмат". Складывается впечатление, что Лукашенко – один из боевых тиктокеров "Ахмата": слишком хорошо он умеет имитировать.

Переброска белорусских войск ближе к украинской границе – это имитация, не более того. Лукашенко просто показывает Путину, что Беларусь – союзное государство, поддерживает Россию и готова к войне. Но при этом он точно знает, что украинцы даже не собираются пересекать белорусскую границу.

Может ли Беларусь устроить на границе определенные провокации, чтобы оттянуть украинские войска из Курской области?

Нет. Ведь если Лукашенко пойдет на такие провокации, по Минску может что-то прилететь. Он это знает, а потому никогда на это не пойдет.

Если вдруг и будут какие-либо провокации со стороны Беларуси, то в сторону польской границы или стран Балтии. Только там. Ведь Лукашенко, понимая последствия, очень боится прямых боестолкновений с Украиной, а потому не пойдет ни на какие провокации. Следовательно, ничего подобного на белорусской границе не будет.

После начала операции на Курщине Лукашенко сказал о важности единства стран СНГ, а, в частности, он сказал, что Россия может пасть, и тогда все эти страны будут втянуты в эту воронку. Почему такая риторика, Курская операция показала слабость России и стала очевидной для ее союзников?

Лукашенко не впервые говорит об этом. С начала российского вторжения на съездах стран СНГ и членов ОДКБ Лукашенко постоянно повторяет, что, если Россия потерпит поражение и падет, все эти страны ждут возмущения, в частности, "цветные революции", а все те элиты, которые сейчас у власти в этих странах, руководить не будут. Лукашенко прямо говорит, что они управляют своими странами исключительно потому, что есть Путин, потому что он является основой тоталитаризма и диктатуры, поэтому, мол, если в России что-то произойдет, то и в каждой из этих стран будет беда.

Кстати, Лукашенко сейчас достаточно успешно проводит замену одной диктатуры в качестве "крыши" на другую – он пытается найти общий язык с Китаем.

Поэтому Лукашенко просто говорит публично приятные для Путина вещи, а на самом деле в этом направлении он ничего не делает. Он только рассказывает о каких-то маневрах, каких-то якобы сбитых украинских беспилотниках, хотя ни одного пуска с нашей стороны на территорию Беларуси не происходило. Но Лукашенко докладывает, что все было сбито. Не знаю, возможно, белорусы картошкой швыряли по ним, потому что ПВО Беларуси не была задействована для противодействия этим мифическим беспилотникам.

Почему промолчали все члены ОДКБ, кроме Беларуси, после начала операции в Курской области? Может ли вообще Россия рассчитывать хотя бы на чью-то поддержку из ОДКБ?

Конечно, нет. Здесь сработал тот же принцип, что и в ситуации с Арменией. Тогда Россия не смогла урегулировать боевые действия между Азербайджаном и Арменией, в итоге Армения потеряла тот кусок территории, который считала своим, то есть Нагорный Карабах. Тогда все всё поняли.

Сегодня все члены ОДКБ активно сотрудничают с Китаем. Россия потеряла этот регион.

Ведь по логике на фоне событий на Курщине страны ОДКБ должны были бы хоть как-то высказаться в поддержку Путина, но ни одна из них не хочет этого делать. Заговорил только Лукашенко, и это обусловлено наличием союзного государства РФ и Беларуси, а также тем, что поглощение Беларуси Россией значительно больше, чем других стран. Поэтому Лукашенко вынужден что-то говорить об общей судьбе. А остальные не хотят даже выразить сочувствие, не то что помогать делами.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред