УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков

Надежда Майная
14 августа 2024, 09:00
229
Если Лукашенко вступит в войну, белорусская военная техника будет уничтожена за несколько дней, еще и по Минску прилетит, отметил аналитик Александр Кочетков.
Лукашенко похож на кадыровцев, потому что так же имитирует поддержку Путина – Кочетков
Лукашенко понимает, что в случае провокаций его войск на границе, прилетит по Минску – Кочетков / Колаж: Главред, фото: Фейсбук Александра Кочеткова, Telegram Минобороны Беларуси, УНИАН, скриншот

Беларусь перебрасывает дополнительную военную технику в приграничье с Украиной. Как отметил белорусский министр обороны Виктор Хренин, Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях, поэтому туда отправляют силы специальных операций, сухопутные и ракетные войска, а также системы "Полонез" и комплексы "Искандер". Всё это самопровозглашенный президент Беларуси делает якобы в ответ на атаку украинских беспилотников, которая произошла несколько дней назад.

Политический аналитик Александр Кочетков рассказал Главреду, к чему готовится Беларусь, может ли она вступить в войну на стороне России, чего боится Лукашенко, сколько выдержит белорусская военная техника в прямых боестолкновениях с украинской армией, а также почему Путин не может рассчитывать на членов ОДКБ и неприятности в Курске будет расхлебывать сам.

Что означает подтягивание белорусских войск к границе с Украиной? Лукашенко решил воевать?

видео дня

Никоим образом. Лукашенко не собирается воевать.

Какая там война! Посмотрите на кадры с белорусской военной техникой, в частности, бронетехникой: она довоенного образца, без противодронного обвеса, устаревшая. Белорусская техника не модернизирована, в отличие от российской, которая участвует во вторжении в Украину. Иными словами, белорусская техника небоеспособна: если она окажется на поле боя, ее гарантированно уничтожат всего за несколько дней.

Если бы Беларусь действительно собиралась вступить в войну, она бы хоть как-то подготовилась: модернизировала бы технику, наварила бы защиту от дронов и так далее. Что-то бы она придумала – у Беларуси есть "вагнеровцы", а они в курсе, что такое броня.

Так что подтягивание войск к границе – это показательная акция: Лукашенко демонстрирует Путину, что он вместе с ним и готов воевать в случае чего.

Но готовность Лукашенко воевать очень похожа на "воинственные действия" и "боевую доблесть" кадыровцев из подразделения "Ахмат". Складывается впечатление, что Лукашенко – один из боевых тиктокеров "Ахмата": слишком хорошо он умеет имитировать.

Переброска белорусских войск ближе к украинской границе – это имитация, не более того. Лукашенко просто показывает Путину, что Беларусь – союзное государство, поддерживает Россию и готова к войне. Но при этом он точно знает, что украинцы даже не собираются пересекать белорусскую границу.

Может ли Беларусь устроить на границе определенные провокации, чтобы оттянуть украинские войска из Курской области?

Нет. Ведь если Лукашенко пойдет на такие провокации, по Минску может что-то прилететь. Он это знает, а потому никогда на это не пойдет.

Если вдруг и будут какие-либо провокации со стороны Беларуси, то в сторону польской границы или стран Балтии. Только там. Ведь Лукашенко, понимая последствия, очень боится прямых боестолкновений с Украиной, а потому не пойдет ни на какие провокации. Следовательно, ничего подобного на белорусской границе не будет.

После начала операции на Курщине Лукашенко сказал о важности единства стран СНГ, а, в частности, он сказал, что Россия может пасть, и тогда все эти страны будут втянуты в эту воронку. Почему такая риторика, Курская операция показала слабость России и стала очевидной для ее союзников?

Лукашенко не впервые говорит об этом. С начала российского вторжения на съездах стран СНГ и членов ОДКБ Лукашенко постоянно повторяет, что, если Россия потерпит поражение и падет, все эти страны ждут возмущения, в частности, "цветные революции", а все те элиты, которые сейчас у власти в этих странах, руководить не будут. Лукашенко прямо говорит, что они управляют своими странами исключительно потому, что есть Путин, потому что он является основой тоталитаризма и диктатуры, поэтому, мол, если в России что-то произойдет, то и в каждой из этих стран будет беда.

Кстати, Лукашенко сейчас достаточно успешно проводит замену одной диктатуры в качестве "крыши" на другую – он пытается найти общий язык с Китаем.

Поэтому Лукашенко просто говорит публично приятные для Путина вещи, а на самом деле в этом направлении он ничего не делает. Он только рассказывает о каких-то маневрах, каких-то якобы сбитых украинских беспилотниках, хотя ни одного пуска с нашей стороны на территорию Беларуси не происходило. Но Лукашенко докладывает, что все было сбито. Не знаю, возможно, белорусы картошкой швыряли по ним, потому что ПВО Беларуси не была задействована для противодействия этим мифическим беспилотникам.

Почему промолчали все члены ОДКБ, кроме Беларуси, после начала операции в Курской области? Может ли вообще Россия рассчитывать хотя бы на чью-то поддержку из ОДКБ?

Конечно, нет. Здесь сработал тот же принцип, что и в ситуации с Арменией. Тогда Россия не смогла урегулировать боевые действия между Азербайджаном и Арменией, в итоге Армения потеряла тот кусок территории, который считала своим, то есть Нагорный Карабах. Тогда все всё поняли.

Сегодня все члены ОДКБ активно сотрудничают с Китаем. Россия потеряла этот регион.

Ведь по логике на фоне событий на Курщине страны ОДКБ должны были бы хоть как-то высказаться в поддержку Путина, но ни одна из них не хочет этого делать. Заговорил только Лукашенко, и это обусловлено наличием союзного государства РФ и Беларуси, а также тем, что поглощение Беларуси Россией значительно больше, чем других стран. Поэтому Лукашенко вынужден что-то говорить об общей судьбе. А остальные не хотят даже выразить сочувствие, не то что помогать делами.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Лукашенко ОДКБ Александр Кочетков новости Беларуси война России и Украины вторжение Беларуси вторжение Беларуси в Украину Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Ночная атака дронов: в двух областях под удар попали объекты инфраструктуры

Ночная атака дронов: в двух областях под удар попали объекты инфраструктуры

09:57 Украина
Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков

09:00 Интервью
Было 10 "прилетов": дроны атаковали аэродромы в РФ, с которых оккупанты бомбят Украину

Было 10 "прилетов": дроны атаковали аэродромы в РФ, с которых оккупанты бомбят Украину

08:53 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

До 500 отказников из Петербурга «запаковали» в самолет на Курск: что происходит 1887

До 500 отказников из Петербурга "запаковали" в самолет на Курск: что происходит

Осуществил мечту деда - стал летчиком: в бою погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля 1676

Осуществил мечту деда - стал летчиком: в бою погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля

Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности 1650

Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности

Женщина сделала тест ДНК для развлечения, но внезапно разоблачила ужасный секрет своей семьи 1485

Женщина сделала тест ДНК для развлечения, но внезапно разоблачила ужасный секрет своей семьи

Последние новости

09:57

Ночная атака дронов: в двух областях под удар попали объекты инфраструктуры

09:26

Штурмы закончатся большими потерями: военный о ситуации в Часовом Яру

09:17

"Будто умер": поклонники не узнали мужа умершей Анастасии Заворотнюк

09:00

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков

08:53

Было 10 "прилетов": дроны атаковали аэродромы в РФ, с которых оккупанты бомбят Украину

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской областиПожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области
08:26

Уже есть первое поражение: авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске - Forbes

08:11

"Это месть": Пугачева и Галкин "развели" путинистку Долину на 180 млн рублей - росСМИ

07:36

"Серьезная дилемма для Путина": Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ на КурщинеВидео

06:51

РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск - WSJ

Реклама
06:02

Внешнеполитический аспект курской операциимнение

05:50

"Надо лишить РФ этих возможностей": эксперт сказал, как "сломать" логистику оккупантовВидео

05:22

Гороскоп на завтра 15 августа: Стрельцам - нехватка мотивации, Козерогам - прилив вдохновения

05:21

Интенсивность боев на Донбассе спадет: Мусиенко назвал срокиВидео

04:50

Массаж для лица от морщин: японки поделились удивительным лайфхаком

04:10

Перенаселение Земли не за горами: ученые назвали страны с демографическим бумом

03:40

Большинство даже не догадывается: что может "убить" автомобильный аккумулятор

03:07

Операция ВСУ в Курской области: стали известны последствия отключения Курской АЭС

02:52

Роботы-собаки на фронте: как ВСУ используют современные технологии в войне

02:30

"В России этих самолетов боятся": Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16Видео

02:25

Весна в Украине будет начинаться раньше: ученые рассказали когда и почему

Реклама
01:30

Больше никакой интриги: Остапчуки раскрыли имя будущего малышаВидео

01:10

На помощь Путину: Лукашенко направляет бронетехнику в Россию

00:37

Продвижение значительно усложнилось: ВСУ на Курщине будут окапываться

00:04

Запад может завершить войну в Украине, но ему это не нужно - NYT

13 августа, вторник
23:52

Такой сильной бури давно не было: страну атаковал жесткий геомагнитный шторм

23:49

Танец света соединился с потоком Персеиды: над Украиной появилось редкое явлениеФото

23:40

"Он возвращается": после новой песни беглец Олег Винник отправится в турне

23:22

Историческое соглашение: Британия и Украина планируют партнерство на 100 лет

22:53

Прогноз пессимистичный: бывший посол США в РФ об окончании войны в Украине

22:49

Путин отличился странным поведением на совещании с губернаторамиВидео

22:48

Осуществил мечту деда - стал летчиком: в бою погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля

22:33

"Не может человек": известный артист рассказал вернется ли Дзидзьо

22:31

Россия перебрасывает войска из Калининграда на Курщину: в Литве сделали важное заявление

22:20

Усиление мер безопасности: в Москве боятся украинских ДРГ

21:44

Сдерживать не будут: Мусиенко сказал, появятся ли "загадочные отряды" в БеларусиВидео

21:39

В России уже заговорили, кто будет руководить Курщиной после победы ВСУ

21:07

РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курщины - Politico

21:07

Очень точный тест на характер: изображение, которое расскажет о вас всё

21:03

До 500 отказников из Петербурга "запаковали" в самолет на Курск: что происходит

20:57

Запреты и ограничения: Кабмин придумал наказание не обновившим данные в ТЦК

Реклама
20:56

ВСУ "покрошили" оккупантов на Харьковщине: комбат раскрыл катастрофические потери РФ

20:46

Известный певец рассказал, как заставил жену ревновать и чуть не сломал отношения

20:04

"Это большая авантюра": в NYT описали последствия для Украины от операции на Курщине

19:47

Пилоты США для Украины: здесь не без "подводных камней"мнение

19:41

Прекрасно знают, что их ждет: какой будет судьба "кадыровцев" в РФ после провала под КурскомВидео

19:29

ВСУ освободили 74 населенных пункта на Курщине: Зеленский раскрыл детали операции

19:08

Дожди заканчиваются: когда в Украину вернется сильная жара

19:06

Наступление набирает обороты: ВСУ расширяют плацдарм на Курщине - BILD

19:05

Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности

18:35

Лимон спрятался среди яблок и груш: только гений его найдет за 5 секунд

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять