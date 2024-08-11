'Помним 24 февраля': в ГПСУ ответили на переброску Лукашенко танков к границе

Беларусь демонстративно стягивает технику в сторону украинской границы.

https://glavred.info/ukraine/pam-yatayemo-24-lyutogo-u-dpsu-vidpovili-na-perekidannya-lukashenkom-tankiv-do-kordonu-10587539.html Ссылка скопирована

Лукашенко перебрасывает танки в сторону Украины? / Коллаж Главреда. Фото: ГПСУ, скриншот видео МО Беларуси, Пул первого

На данный момент ситуация на украинско-белорусской границе неизменна. Перемещений техники в сторону границы украинская разведка не фиксирует, заявил в эфире телемарафона спикер пограничной службы Андрей Демченко.

Действия Лукашенко в ГПСУ назвали подыгрыванием Путину, напомнив, что Беларусь до сих пор в зоне влияния России.

"По границе ситуация неизменна. Она полностью контролируемая, но мы видим, что Беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуацию на этом направлении, чтобы подыгрывать России, в сфере влияния которой она остается уже долгое время", - пояснил Демченко. видео дня

Сейчас рядом границы ГПСУ не фиксирует перемещения техники или личного состава Беларуси.

"Скорее всего, в рамках этого информационного воздействия Беларусь будет вынуждена делать и фото, и видео. Возможно, какие-то части и будут находиться на направлении границы с Украиной, но пока рядом с нашей границей дополнительных сил не фиксируется", - отчитался представитель пограничной службы.

Соответствующие службы, включая разведку, продолжают следить за ходом события на границе.

"В то же время, насколько ситуация будет меняться, насколько будет угрожающей для нас, конечно, за тем, что происходит на территории Беларуси, активно следят подразделения разведки, чтобы Украина имела возможность вовремя реагировать на все вызовы, которые перед нами стоят. Потому что никогда граница с Беларусью для нас не была второстепенной. Она также имела приоритет для нас в плане обороны и по укреплению, потому что хорошо помним 24 февраля", - отметил Демченко.

Война в Украине - ситуация на границе с Беларусью

Как писал Главред, 10 августа Беларусь по указанию самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко начала якобы перебрасывать на границу с Украиной, а именно на Гомельское и Мозырское направление, ракетные системы "Искандер" и "Полонез". Это все произошло на фоне операции в Курской области. Кроме того, сегодня, 11 августа, появились видео якобы переброски в сторону Украины танков.

По мнению ЦПИ при СНБО, подобные перемещения оружия из Беларуси к границе с Украиной являются попыткой помочь российскому диктатору Путину и отвлечь внимание украинского командования на Курское направление.

Армия Беларуси - численность, вооружение и прочее / Инфографика: Главред

Соответствующие заявления прозвучали также на фоне обвинения Украины в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси дронами. Стоит заметить, что российские "Шахеды" нередко нарушали воздушное пространство Беларуси и взрывались на ее территории.

По состоянию на 25 июля Украина продолжала укреплять это направление, поскольку оно остается потенциально опасным.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный в интервью Главреду сомневался в военном потенциале Беларуси. В случае же прямого участия Беларуси в войне у ВСУ развяжутся руки для ударов по территории соседнего пророссийского государства. В целом наступательная операция по направлению Беларуси является "сверхтяжелой задачей".

"Почему так? Потому что там только две дороги, по которым может наступать враг. И все эти дороги очень хорошо укреплены. На границе построены инженерные заграждения, дороги заминированы и перекопаны, минные поля построены, а лес вырублен. Все настроено так, чтобы можно было вести оборону", - пояснил Нарожный.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред