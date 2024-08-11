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"РФ беззащитна на других участках": к чему Украина хочет заставить Россию

Юлия Закрепа
11 августа 2024, 10:40
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Западный эксперт рассказал, что Россию заставят перебросить туда несколько бригад с фронта.
'РФ беззащитна на других участках': к чему Украина хочет заставить Россию
Для чего Украине Курская область / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скирншот: видео, google.maps

Научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Томаш Блусевич считает, что Украина, скорее всего, выйдет из Курска. Однако, это будет лишь после того, как Россию заставят перебросить туда несколько бригад с фронта.

Блусевич рассказал изданию The Hill, что россияне теперь должны перемещаться, а это им удается очень плохо.

"Теперь они должны двигаться. А россияне с этим плохо справляются. Они плохо справляются с логистикой. Это был блестящий шаг Украины", - комментирует эксперт.

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Он также заявил, что Украина уже достигла огромного успеха, заставив Россию переместить свои войска, продемонстрировав, что Россия беззащитна на других участках и "это огромный удар по престижу Путина".

Что происходит в Курске

Напомним, что быстрое продвижение в Курской области сильно бьет по репутации российских властей - чтобы вернуть территории в Курске у РФ уйдет год. По словам издания, в Курской области уже занято более 20 приграничных российских сел и частично по меньшей мере один город.

ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что способность украинских военных к неожиданным действиям проявляется на поле боя, где они не только противостоят превосходящим силам оккупантов. Официально Украина не подтверждала своего участия в операции на территории России.

Эксперты заявили, что под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика". Российские аналитики утверждают, что наступательная группировка неизвестных сил применила в Курской области "скифскую тактику". Эта модель войны ждет всю Россию, считает политолог РФ Аббас Галлямов.

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