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Оккупанты не смогут долго и качественно воевать в Курской области - Жданов

Анна Косик
11 августа 2024, 10:24
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Как и на территории Украины, в Курской области мощный "кулак" врага может сгореть из-за больших потерь личного состава.
Армия РФ, карта Курской области
Оккупанты имеют возможность активно идти в наступление, однако недолго / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с ISW

Последние несколько дней вооруженные люди держат ряд населенных пунктов на территории Курской области. Если оккупационные войска РФ начнут воевать за них так, как они привыкли это делать, удерживать подконтрольные территории будет трудно, однако вражеская армия не резиновая.

Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в этом контексте стоит вспомнить слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Он прогнозировал, что наступление противника продлится еще до двух месяцев и Жданов считает, что это правильное утверждение.

"Россияне сжигают свой личный состав, несмотря на потери. Говорил с нашими военными, ситуация следующая: российские войска 2-3 дня атакуют, а когда уровень укомплектованности их подразделений падает до показателя 30-50% - военные теряют свою боеспособность и становятся просто толпой вооруженных людей", - уверяет эксперт.

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В такой ситуации российскому командованию приходится вводить изменения. Они отводят во второй эшелон небоеспособные группировки и за счет того же второго эшелона доукомплектовывают.

"Могут также расформировывать и перетасовывать подразделения. И вот через 2-3 дня, когда военные отдохнули, а подразделения набрали людей, их снова бросают на передовую", - добавил Жданов.

Хотя у врага все еще есть возможность постоянно пополнять свои подразделения, но по свидетельствам ВСУ на российских пленных, новобранцев в РФ обучают не более двух недель, что даже не равно прохождению курса молодого бойца. Из-за этого качество бойцов снижается. А бесконечно набирать личный состав и ходить в атаку Кремлю не удастся.

Кто такой Олег Жданов?

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Кризис в Курской области - последние новости

С 6 августа на территорию Курской области начали заходить группировки вооруженных людей, которые постепенно брали под контроль населенные пункты РФ. Россияне утверждали о якобы прорыве ВСУ.
После первых успехов группировки на территории РФ, на бои в Курской области отреагировали в США. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением, что происходит в Курской области.

Через несколько дней страна-агрессор Россия, чтобы не объявлять состояние войны и предотвратить внутреннюю панику населения, решила объявить именно контртеррористическую операцию на территории Курской и еще двух областей.

Хотя оккупанты утверждают, что границу перешли именно ВСУ, официальная украинская власть молчит, однако в западных СМИ убеждены, что на этой операции "везде отпечатки пальцев президента Зеленского".

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