Россия признала удар ВСУ по трем своим областям: ПВО 'влепила' в многоэтажку

Российские власти жаловались на пуски БПЛА и ракет со стороны Украины.

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Россию атаковали дроны и ракеты / Коллаж Главреда. Фото: российские паблики

Россия признала массированный удар по Воронежской, Белгородской и Курской областям в ночь на 11 августа. В Курске российская ПВО "отработала" над жилым кварталом - обломки ракеты упали на многоэтажку.

По сообщениям местных властей, над Воронежской областью этой ночью было якобы сбито 15 БПЛА. Официально повреждения получили админздание, коммунальный объект и частные дома.

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В Белгородской области под удар попал населенный пункт Шебекино. Часть города осталась без света.

Тогда как в Курской области в результате работы российской ПВО, которую ВС РФ размещают прямо в жилых кварталах, была повреждена многоэтажка. Из-за действий российских сил 13 гражданских пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрывы сегодня - новости войны Украины и России

Россия снова атаковала Украину ракетами и "Шахедами" в ночь на 11 августа. Взрывы прогремели в пригороде Киева, в Сумской и Полтавской области.

В Броварском районе Киевской области в результате российской атаки три человека получили тяжелые ранения, есть погибшие, среди них - 4-летний ребенок.

В прошлый раз Россия атаковала столицу дронами в среду, 7 августа. Противовоздушная оборона работала в районе Белой Церкви.

Впрочем, неспокойно и в приграничных областях России, где наблюдается активное продвижение неизвестных сил вглубь страны-агрессора. 7 августа взрывы прогремели, в частности, вблизи Курской АЭС.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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