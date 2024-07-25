Угроза наступления РФ со стороны Беларуси: достаточно ли сил у врага - Демченко

Укрепление украинской границы продолжается, а подразделения разведки пристально следят за тем, что происходит по ту сторону границы, говорит Демченко.

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Достаточно ли сил у РФ для наступления из Беларуси / коллаж: Главред, фото: УНИАН, командование Объединенных Сил ВС Украины

Ситуация на границе с Беларусью под контролем. Рядом с украинской границей не обнаружено перемещение техники, подразделений или личного состава армии Беларуси. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, Украина продолжает укреплять это направление, поскольку оно остается потенциально опасным. В то же время на границе с Беларусью отсутствует военная активность.

Он также отметил, что у России, например, на территории Беларуси отсутствуют необходимые группировки, силы и средства для осуществления каких-либо действий против Украины с белорусской территории.

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"В направлении границы с Беларусью ситуация отличается от границы с Россией. Там обстановка полностью контролируемая и рядом с нашей границей мы не видим какой-то активности по перемещению техники, или подразделений, или личного состава армии Беларуси. Конечно, определенное количество сил, подразделений Беларусью используется для того, чтобы усилить границу с нашей страной, но они находятся на определенной удаленности от границы с нашим государством", - сказал Демченко.

Кроме того, он отметил, что это направление остается угрожающим, поэтому укрепление границы продолжается, а подразделения разведки пристально следят за тем, что происходит по ту сторону границы.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Позиция Беларуси в войне против Украины Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву. Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на сегодня ударных группировок в белорусском пограничье нет.

Сотрудник Службы безопасности Украины в период с 2004 по 2015 год Иван Ступак заявил, что сценарий возможного участия белорусской армии в войне России против Украины на сегодня немного выше нуля. По его словам, Лукашенко понимает, что если он вступит в войну, возникнет вопрос: а для чего, с какой целью?

В то же время, Беларусь 21 июня начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка коснулась подразделений оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

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