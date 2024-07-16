Вероятность участия Беларуси в войне: эксперт объяснил, чего боится Лукашенко

Российская Федерация забрала у Беларуси приличное количество военной техники, амуниции и боеприпасов, напомнил Иван Ступак.

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Иван Ступак оценил сценарий участия Беларуси в войне / Коллаж: Главред, фото: Кремль, 35 ОБрМП

Сценарий возможного участия белорусской армии в войне России против Украины на сегодня чуть выше нуля, заявил военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в период с 2004 по 2015 год Иван Ступак.

"Во-первых, армия Беларуси не готова к войне – у нее нет боевого опыта. Во-вторых, она технически истощена. Российская Федерация забрала у Беларуси приличное количество военной техники, амуниции и боеприпасов, чтобы воевать с Украиной", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что для диктатора Александра Лукашенко этот сценарий будет невыгодным.

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"Лукашенко понимает, что если он вступит в войну, возникнет вопрос: а для чего, с какой целью? Чтобы вторгнуться в Польшу и прорваться в Сувалкский коридор?", - говорит он.

Собеседник не исключает, что сценарий участия Беларуси в войне с Украиной продвигает начальник Генштаба РБ Павел Муравейко, а также государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, которые являются "крупными драйверами российских интересов среди белорусских силовиков".

"Впрочем, самому Лукашенко подобный сценарий абсолютно не выгоден. Белорусский диктатор видит ситуацию примерно следующим образом: продавать страх и трясти реактивными системами залпового огня Полонез ("майонез", как их называют наши военные) – это круто. Но дальше что? Для чего все такие действия? Если будет война, придется мобилизовать людей и раздать им оружие. А ведь Лукашенко прекрасно понимает, что в таком случае оружие попадет в руки людям, которые в 2020 году чуть не сбросили его с престола", - добавил Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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/ Инфографика: Главред

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