"Надо лишить РФ этих возможностей": эксперт сказал, как "сломать" логистику оккупантов

Российских захватчиков надо зажимать, изолировать и больше лишать логистики, отмечает эксперт.

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Эксперт сказал, как "сломать" логистику оккупантов/ коллаж: Главред, фото: Telegram, Facebook

Российские оккупанты сейчас меньше грузов перевозят по Крымскому мосту, ведь они больше используют перевозки через оккупированный юг Украины, а до этого также использовали паромную переправу.

Однако некоторые грузы через мост еще перевозятся - это запасной логистический путь страны-агрессора России. И стоит его уничтожить, чтобы сильнее зажать, изолировать и больше лишать логистики российских захватчиков. Такое мнение высказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время чата на Главреде.

"Это (Крымский мост - ред.) одна из возможностей врага осуществлять перевозки своих грузов. Вопрос в том, что сейчас по Крымскому мосту не перевозится значительное количество грузов. Россия все-таки использует железную дорогу через оккупированный юг Украины, до этого использовали паромную переправу. Но определенные грузы перевозят и через мост", - отметил эксперт.

Сам факт наличия у врага возможности использовать этот мост и знать, что у него есть запасной логистический путь, значит, что в определенный момент он им может воспользоваться, отмечает Мусиенко.

"Противника надо этих возможностей лишать, чтобы все больше зажимать, изолировать и больше лишать логистики. Поэтому надеюсь, что вопрос с Крымским мостом в конце концов будет решен в положительном для нас ключе", - отметил он.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Когда может быть уничтожен Крымский мост - последние новости

Ранее сообщалось, что Россия может усложнить Украине удары по Крымскому мосту. Украина не скрывает, что намерена ударить по Крымскому мосту. При этом Россия пытается защитить Крымский мост от ударов морскими дронами. Стало известно об увеличении количества барж возле объекта.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сообщал, что есть шанс уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев. По словам Буданова, сейчас все работают над тем, чтобы уничтожение Крымского моста таки состоялось.

Недавно сообщалось, что РФ на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мосту. Россияне на оккупированном Крымском полуострове ускоренными темпами укрепляют незаконно построенный Керченский мост, рассказали партизаны движения Атеш.

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