Осуществил мечту деда - стал летчиком: в бою погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля

В понедельник, 12 августа, во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена. Об этом сообщил Менский городской совет.
"Трагическая весть - и небо плачет в солнечный день. 12 августа 2024 года Менская община потеряла Защитника и верного сына. Во время выполнения боевого задания погиб менянин - командир авиационного звена капитан Александр Мигуля", - говорится в сообщении.
Любовь к небу капитану Мигуле передалась от дедушки. Мужчина увлекался авиацией, хотя и не смог стать летчиком, однако внук воплотил эту мечту в жизнь.
Менский городской совет и знакомые Александра вспоминают его как человека, который своим трудом и упорством достиг успеха в военном деле. Его преданность службе и смелость были примером для многих.
"Сердце рвется на части, элита авиации навеки остается в небе. Саша был примером для многих, ребенок, который самостоятельно пробился в этой жизни, осуществил свою мечту, но не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь, ему навеки 27..." - вспоминают о летчике.
Подробностей об обстоятельствах гибели капитана Мигули пока не разглашают.
Напомним, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба 831-й бригады тактической авиации подполковник Денис Василюк. Он совершил десятки боевых вылетов и был кавалером ордена "За мужество".
Также на фронте погиб пилот Ми-8 Виталий Пляка, один из участников миссии по эвакуации военных на "Азовстали". Пляка служил в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".
Как сообщал Главред, во время боевого задания 5 января погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский, известный как "Blue Helmet". Залистовский совершил десятки боевых вылетов во время полномасштабного вторжения.
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