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Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии

Руслана Заклинская
28 июля 2024, 00:12
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В результате авиакатастрофы погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил.
Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии
Во время учебно-тренировочного полета погиб курсант / Колаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, pixabay.com

В субботу, 27 июля, во время учебного полета разбился самолет К-10 Swift. В результате авиакатастрофы погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. О трагедии сообщило учебное заведение на своей странице в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил. Причины катастрофы устанавливаются", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Руководство университета уверяет, что всесторонне способствует следствию.

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"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас... Также просим осторожно и с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами", - призвали в учебном заведении.

Что известно о самолете Скаэтон К-10 Swift?

Скаэтон К-10 Swift - сверхлегкий самолет украинского производства.К-10 является многоцелевым самолетом, предназначенным для решения широкого круга задач, таких как: обучение пилотов; обучение технике спортивного пилотажа, тренировки летного состава; патрулирование и мониторинг территорий и объектов; осмотр лесов и выявление пожаров; осмотр нефтепроводов и газопроводов; осмотр линий электропередач; ведение поисковых работ; геологическая разведка, аэросъемка местности; ледовая разведка и т.д., пишет Википедия.

Напомним, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба 831-й бригады тактической авиации, подполковник Денис Василюк. Он совершил десятки боевых вылетов и был кавалером ордена "За мужество".

Также на фронте погиб пилот Ми-8 Виталий Пляка, один из участников миссии по эвакуации военных на "Азовстали". Пляка служил в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

Как сообщал Главред, во время боевого задания 5 января погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский, известный как "Blue Helmet". Залистовский совершил десятки боевых вылетов во время полномасштабного вторжения.

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