Россия может усложнить Украине удары по Крымскому мосту: что произошло

Россия пытается защитить Крымский мост от ударов морскими дронами. Проект "Крым. Реалии" сообщает о увеличении числа барж у объекта.
Отмечается, что в акватории Керченского пролива был замечен плавучий кран.
Количество барж, которыми РФ пытается защитить Крымский мост от ударов морскими дронами, увеличилось.
В конце июня сообщалось, что российские силы установили вторую линию боновых заграждений возле моста из 21 баржи и несколько месяцев в районе основания объекта монтируют пирсы.
Удары по Крыму - перспектива уничтожения Крымского моста
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее заметил, что уничтожение Крымского моста будет гораздо важнее, чем удар по эшелону в виде 60 вагонов техники, ведь у врага тысячи единиц техники, а такой мост – только один.
На чате в Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, почему мост до сих пор стоит и каким будет эффект от его разрушения.
"Я думаю, что Керченский мост в конце концов будет разрушен. Когда и к чему это приурочить - определят политики. Думаю, это приурочат к возможному переговорному процессу, если, не дай Бог, сейчас начнутся какие-то переговоры. Кстати, Медведев сказал, что начало переговорного процесса не является основанием для прекращения боевых действий", - говорит Жданов.
Как писал Главред, если дроны Magura и будут использоваться с целью уничтожения Крымского моста, то такое применение будет осуществляться в комплексе с другими типами вооружения.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Наступления ВСУ в этом году не будет, но есть шанс заблокировать Крым - Згурец
- ATACMS добили технику РФ на ремонте: подробности новых взрывов в Крыму
- Дроны атаковали особую часть ГРУ: в Сети раскрыли детали удара по целям в Крыму
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред