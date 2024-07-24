Россия может усложнить Украине удары по Крымскому мосту: что произошло

Украина не скрывает, что намерена ударить по Крымскому мосту.

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Крымский мост будет уничтожен / Коллаж Главреда. Фото: u24.gov.ua, Радио Свобода

Россия пытается защитить Крымский мост от ударов морскими дронами. Проект "Крым. Реалии" сообщает о увеличении числа барж у объекта.

Отмечается, что в акватории Керченского пролива был замечен плавучий кран.

Количество барж, которыми РФ пытается защитить Крымский мост от ударов морскими дронами, увеличилось.

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В конце июня сообщалось, что российские силы установили вторую линию боновых заграждений возле моста из 21 баржи и несколько месяцев в районе основания объекта монтируют пирсы.

Удары по Крыму - перспектива уничтожения Крымского моста

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее заметил, что уничтожение Крымского моста будет гораздо важнее, чем удар по эшелону в виде 60 вагонов техники, ведь у врага тысячи единиц техники, а такой мост – только один.

На чате в Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, почему мост до сих пор стоит и каким будет эффект от его разрушения.

"Я думаю, что Керченский мост в конце концов будет разрушен. Когда и к чему это приурочить - определят политики. Думаю, это приурочат к возможному переговорному процессу, если, не дай Бог, сейчас начнутся какие-то переговоры. Кстати, Медведев сказал, что начало переговорного процесса не является основанием для прекращения боевых действий", - говорит Жданов.

Как писал Главред, если дроны Magura и будут использоваться с целью уничтожения Крымского моста, то такое применение будет осуществляться в комплексе с другими типами вооружения.

Крымский мост - стоимость объекта / Инфографика: Главред

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