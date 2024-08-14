Украину накроет жара свыше +30 градусов: стала известна точная дата

Погода в Украине снова станет жаркой. Жара будет зашкаливать, начиная с выходных 17 и 18 августа.
В эти дни столбики термометров местами будут значительно превышать +30 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Ближайший двухнедельный атмосферный аккорд четко заявит свои летние права. Еще завтра-послезавтра погода существенно не изменится, однако с 17-18 августа жара в Украину вернется. Температура воздуха будет достигать и местами значительно превышать +30 градусов", - рассказала синоптик.
Погода в Украине 15 августа - чего ожидать
Диденко рассказала, что в четверг, 15 августа, в Украине будет доминировать антициклонический характер погоды, дождей на территории нашего государства не ожидается.
Столбики термометров в течение дня будут держаться на уровне от +25 до +29 градусов, на юге и на Закарпатье ожидается температура от +28 до +32 градусов.
Погода в Киеве 15 августа
В Киеве 15 августа будет сухо, солнечно, тепло. Днем температура воздуха составит около +26 градусов.
"С 17-18 августа и в Киеве возобновится жаркая погода", - напомнила Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что дожди заканчиваются - стало известно, когда в Украину вернется сильная жара. Синоптики предупреждают, что 14 августа Украина будет под влиянием антициклона.
Также ранее сообщалось, что страну атаковал мощный геомагнитный шторм. Мощность магнитной бури возросла до почти максимальных 9-ти баллов.
Напомним, сообщалось, что весна в Украине будет начинаться раньше - ученые рассказали когда и почему. Из-за изменения климата в Украине сезоны изменят свою продолжительность, в частности, весна будет наступать раньше.
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