Украину накроет жара свыше +30 градусов: стала известна точная дата

Жаркая погода снова вернется в Украину, столбики термометров будут зашкаливать.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-zhara-svyshe-30-gradusov-stala-izvestna-tochnaya-data-10588430.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - накроет жара свыше +30 градусов/ УНИАН

Погода в Украине снова станет жаркой. Жара будет зашкаливать, начиная с выходных 17 и 18 августа.

В эти дни столбики термометров местами будут значительно превышать +30 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

"Ближайший двухнедельный атмосферный аккорд четко заявит свои летние права. Еще завтра-послезавтра погода существенно не изменится, однако с 17-18 августа жара в Украину вернется. Температура воздуха будет достигать и местами значительно превышать +30 градусов", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 15 августа - чего ожидать

Диденко рассказала, что в четверг, 15 августа, в Украине будет доминировать антициклонический характер погоды, дождей на территории нашего государства не ожидается.

Столбики термометров в течение дня будут держаться на уровне от +25 до +29 градусов, на юге и на Закарпатье ожидается температура от +28 до +32 градусов.

Погода в Украине 15 августа/ meteoprog

Погода в Киеве 15 августа

В Киеве 15 августа будет сухо, солнечно, тепло. Днем температура воздуха составит около +26 градусов.

"С 17-18 августа и в Киеве возобновится жаркая погода", - напомнила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что дожди заканчиваются - стало известно, когда в Украину вернется сильная жара. Синоптики предупреждают, что 14 августа Украина будет под влиянием антициклона.

Также ранее сообщалось, что страну атаковал мощный геомагнитный шторм. Мощность магнитной бури возросла до почти максимальных 9-ти баллов.

Напомним, сообщалось, что весна в Украине будет начинаться раньше - ученые рассказали когда и почему. Из-за изменения климата в Украине сезоны изменят свою продолжительность, в частности, весна будет наступать раньше.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред