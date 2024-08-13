Такой сильной бури давно не было: страну атаковал жесткий геомагнитный шторм

Мощность магнитной бури выросла до почти максимальных 9-ти баллов.

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В Украине ударила очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине началась очень сильная магнитная буря. Мощный всплеск был после вспышек на Солнце, которые вызвали северное сияние. Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитный шторм находится на высоком уровне еще с конца июля. Ожидалось, что после 8 августа магнитная буря пойдет на спад. Однако на следующий день она внезапно усилилась до 6-ти баллов.

На таком уровне буря продержалась до 11 августа включительно. 12 августа она выросла до почти 9-ти баллов, что сделало её невероятно мощной. После этого мощность бури снизилась до 6-ти баллов. Ожидается, что 14 августа сила бури станет 4-балльной, а 15 августа - 3-балльной. После этого она опустится до минимума.

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В Украине ударила очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С и М. Сообщается, что 14 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 30%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 61 солнечное пятно.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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