"Это большая авантюра": в NYT описали последствия для Украины от операции на Курщине

Украина операцией на Курщине может пытаться оттянуть российские войска из Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, а также избежать наступления РФ на Сумы.

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В NYT описали последствия для Украины от операции на Курщине/ коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с ISW

Операция в Курской области, которую проводит Украина, может быть попыткой оттянуть часть российских войск с других направлений фронта. Это может дать Украине ряд преимуществ, если такие действия будут успешными. Об этом говорится в статье The New York Times.

"Это попытка хоть как-то шокировать Россию. Это может дать Украине победу или по крайней мере заставить их чувствовать себя хорошо на несколько дней. Меняет ли это больший расчет на поле боя? Это еще предстоит увидеть", - сказал автору статьи его коллега Эрик Шмитт, который отвечает за тему национальной безопасности США. видео дня

Среди возможных плюсов для Украины в случае успешности такой операции автор статьи называет следующие.

возможное оттягивание российских войск из Донецкой области, Запорожья и Харьковщины, а также избежание российского наступления на Сумы;

поднятие морального духа украинцев, который мог немного упасть,

побуждение международных партнеров продолжать поддержку Украины, ведь победа на поле боя против страны-агрессора России, даже если она не является стратегически важной, может вернуть сторонников,

шанс убедить Вашингтон, что Украина может нанести удар внутри России.

возможное использование захваченных на Курщине территорий как разменную монету во время будущих переговоров с РФ, чтобы обменять их на свои территории.

Для того, чтобы использовать эти территории во время переговоров и обменять на свои территории, Украине нужно сохранить свой контроль на захваченной площади в Курской области. В то же время автор статьи выразил свое сомнение, что это возможно, учитывая то, насколько перегруженными являются военные силы Украины. Он отметил, что если бы Украина понесла большие потери, пытаясь удержать чужую территорию, вторжение было бы катастрофой.

"Это огромная авантюра со стороны украинцев", - отметил Эрик Шмитт.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - последние новости

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что операцией ВСУ под Курском Сырский обвел Герасимова вокруг пальца. Украинскому главкому Сырскому удалось перехитрить начальника российского Генштаба Герасимова, поэтому "дождь" с наступательной операцией в Курской области надолго.

В BILD отметили, что ВСУ расширяют плацдарм на Курщине. Украинские защитники продвигаются в направлении Коренево, расширяя плацдарм на Курщине, рассказал Юлиан Рёпке.

Также сообщалось, что ВСУ освободили 74 населенных пункта на Курщине - Зеленский раскрыл детали операции. На отдельных направлениях украинские защитники продвинулись от 1 до 3 км и взяли под контроль участок площадью 40 квадратных километров, рассказал Сырский.

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