'Горячая фаза войны продлится до лета 2025 года': Мусиенко сделал прогноз, что будет дальше

Украина может вернуть часть оккупированных россиянами территорий военным путем, а часть - военно-политическим.

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Мусиенко сделал прогноз, когда может завершиться горячая фаза войны/ коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, скрин с видео

Горячая фаза войны может продлиться до лета 2025 года. Далее война может постепенно пойти на спад и включится дипломатия.

Часть территорий Украина может освободить от оккупантов военным путем, а над возвращением еще части территорий может работать военно-политическим путем. Такое мнение высказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время чата на Главреде.

"Я традиционно воздержусь от ответа на вопрос о том, сколько еще будет длиться война. Но горячая фаза войны может продлиться до лета 2025 года, а дальше постепенно пойдет на спад и включится уже военно-политический трек, дипломатия. Выход на границы 1991 года - это цель, которую никто не изменит. Другой вопрос - каким образом мы ее достигнем и когда. Предполагаю, что какие-то территории мы вернем военным путем, а над возвращением каких-то будем работать военно-политическим путем. А это может длиться долго, потому что переговоры могут затянуться", - отметил Мусиенко. видео дня

По его словам, все территории в пределах 1991 года освободить силой войсками будет сложно. Но никто не изменит целей кампании и будет продолжаться борьба за наши земли и людей. Горячая фаза войны летом 2025 года точно пойдет на спад, возможно, и раньше, уверен эксперт.

"Дипломатическим путем будет освобождаться Крым, но не только, возможно, также Донецк и Луганск. Будут разные способы давления на Россию, чтобы она эти территории оставила", - добавил он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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