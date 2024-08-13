'Горячая фаза войны продлится до лета 2025 года': Мусиенко сделал прогноз, что будет дальше

Горячая фаза войны может продлиться до лета 2025 года. Далее война может постепенно пойти на спад и включится дипломатия.
Часть территорий Украина может освободить от оккупантов военным путем, а над возвращением еще части территорий может работать военно-политическим путем. Такое мнение высказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время чата на Главреде.
"Я традиционно воздержусь от ответа на вопрос о том, сколько еще будет длиться война. Но горячая фаза войны может продлиться до лета 2025 года, а дальше постепенно пойдет на спад и включится уже военно-политический трек, дипломатия. Выход на границы 1991 года - это цель, которую никто не изменит. Другой вопрос - каким образом мы ее достигнем и когда. Предполагаю, что какие-то территории мы вернем военным путем, а над возвращением каких-то будем работать военно-политическим путем. А это может длиться долго, потому что переговоры могут затянуться", - отметил Мусиенко.видео дня
По его словам, все территории в пределах 1991 года освободить силой войсками будет сложно. Но никто не изменит целей кампании и будет продолжаться борьба за наши земли и людей. Горячая фаза войны летом 2025 года точно пойдет на спад, возможно, и раньше, уверен эксперт.
"Дипломатическим путем будет освобождаться Крым, но не только, возможно, также Донецк и Луганск. Будут разные способы давления на Россию, чтобы она эти территории оставила", - добавил он.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Война в Украине - последние новости
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Также ранее сообщалось, что ВСУ установили украинский флаг на Кинбурнской косе. Флаг Украины между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем установили бойцы ГУР во время рейда, отметили аналитики DeepState.
Напомним, РФ уменьшает количество обстрелов на Харьковщине из-за эффективной работы ВСУ. Сейчас россияне чаще всего наносят удары управляемыми авиабомбами и Искандерами, говорит Синегубов.
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