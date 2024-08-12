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У россиян на Курщине рекорд по "дружественному огню" за всю войну - журналист

Алёна Воронина
12 августа 2024, 11:56
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Среди российских военных в Курской области наблюдается дезорганизация по управлению войсками.
Украинские военные, российские военные
У россиян на Курщине рекорд по "дружественному огню" за всю войну/ коллаж: Главред: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, минобороны РФ

В Курской области среди российских военных наблюдается рекордное количество friendly fire ("дружественного огня") за все время полномасштабной войны против Украины.

Об этом сказал украинский военный журналист Богдан Мирошников. Он отметил, что украинские силы изменили свою тактику на Курщине, и она приносит плоды. В то же время российские оккупанты стягивают в Курскую область больше своих резервов.

"Борьба с вражескими резервами начала притормаживать продвижение, но это нормальный процесс. Отбросить наши силы врагу не удается, чтобы он там не хрюкал. Главный позитив на данный момент - молчаливое согласие союзников (когда там уже разрешение на глубинные удары?), создание паники на территории рф и курской области. Они начали чувствовать войну", - отметил Мирошников.

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Также он отметил, что в российских войсках наблюдается дезорганизация по управлению российскими войсками на территории Курской области. По словам журналиста, российские захватчики часто открывают огонь по своим.

"Количество случаев френдлифаера у россиян, наверное, рекордное за все время полномасштабного вторжения. Не буду утверждать, но действительно очень большое количество таких случаев", - отметил журналист.

Мирошников также добавил, что враг не знает ни дальнейших намерений украинских сил, ни способов их достижения.

"Дальше будет не менее интересно. Информационная тишина на то и тишина, чтобы на стратегическом и оперативно-тактическом уровнях врагу ничего не было понятно", - добавил журналист.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Times отмечали, что Зеленский принял самое рискованное решение, решившись на операцию в Курской области. Оккупанты утверждали, что границу перешли якобы ВСУ. Официальная украинская власть хранит молчание, однако в западных СМИ убеждены, что на этой операции "везде отпечатки пальцев президента Зеленского".

Также ранее полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем обернется для командования РФ прорыв в Курской области. Военный эксперт считает, что провал обороны в Курской области может лечь на плечи начальника Генштаба РФ.

Напомним, в ISW отмечали, что операция в Курской области позволила ВСУ перехватить инициативу на одном участке фронта. Ситуация в Курской области может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

Ранее также сообщалось, что после прорыва на Курщине в Германии намекнули, что могут дать ВСУ больше Leopard 2. Прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует".

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