Поймали "на горячем": замглаву Минэнерго задержали на взятке в $500 тысяч

Чиновник пообещал передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донбасса.

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Замглава Минэнерго погорел на огромной взятке / Коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности и НАБУ при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. В результате заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донбасса.

"Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровского", - говорится в сообщении.

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю министра энергетики.

Однако должностное лицо, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовало деньги за ее вывоз.

В незаконную деятельность он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были приступить к эвакуации оборудования после получения организатором сделки части взятки.

Передача взятки происходила через привлеченных сообщников. Однако злоумышленникам это не помогло.

Служба безопасности поэтапно задокументировала каждый из траншей. И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников "на горячем" после получения части взятки.

В настоящее время всем четырем задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Киевской областной прокуратуры.

Тем временем Telegram-канал Уряд online сообщает, что на своем заседании 12 августа Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Хейла Александра Валерьевича с должности заместителя Министра энергетики Украины.

Смотрите видео - СБУ и НАБУ задержали заместителя министра энергетики Украины на взятке в полмиллиона долларов:

Как сообщал Главред, в Сумах на крупной взятке задержали мэра областного центра Александра Лысенко и директора Департамента ЖКХ. Они требовали взятки от местных предпринимателей и обещали за это не препятствовать ведению бизнеса в городе.

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