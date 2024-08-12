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Операция в Курской области позволила ВСУ перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW

Анна Ярославская
12 августа 2024, 06:46
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Ситуация в Курской области может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

Операция в Курской области позволила ВСУ перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW
Как операция в Курской области повлияла на театр боевых действий - анализ аналитиков / Коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот, t.me/osirskiy

Наступление ВСУ в Курской области страны-агрессора позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий. На этом фоне оккупанты несколько снизили интенсивность наступлений на восточных направлениях. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, что владение Россией инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 года позволило ей определять место, время, масштаб и требования к ведению боевых действий в Украине и заставило Киев тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонительные операции.

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Однако украинская операция в Курской области заставила Кремль и российское военное командование отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку.

Российские войска, однако, не проводили активных боевых действий в Курской области. Россия использовала свою общевойсковую инициативу для давления на Украину и попыток помешать украинским войскам накапливать живую силу и материально-технические средства для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, который позволил бы российским войскам поддерживать последовательные наступательные операции.

"Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неверно оценили, что Украина не имеет возможности перехватить эту инициативу, а способность Украины достичь оперативной неожиданности и перехватить общевойсковую инициативу ставит под сомнение оперативно-стратегические предположения, которые лежат в основе нынешних российских наступательных усилий в Украине", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что украинская операция в Курской области и дальнейшие возможные украинские трансграничные вторжения заставляют Кремль и российское военное командование принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с северо-восточной Украиной как действующий фронт, который Россия должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года.

Теперь российскому военному командованию будет необходимо рассматривать потребности в личном составе и материально-технических средствах, а следовательно, может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

Операция в Курской области - последние новости

Соединенные Штаты продолжают коммуникацию с украинским правительством, чтобы лучше понять цели и стратегию операции в Курской области России. Однако Вашингтон пока не готов предоставить комментарии. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

У Украины есть возможность установить контроль над Курской АЭС. Темпы продвижения вооруженных сил в Курской области РФ превосходят темпы контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом во время чата на Главреде заявил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Российские оккупанты готовятся к массированному удару ракетами и дронами в ответ на боевые действия в Курской области. Об этом сообщает The Times. По данным издания, РФ может атаковать важные цели в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. При этом россияне могут использовать "сотни воздушных целей" - крылатые и баллистические ракеты, шахеды.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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