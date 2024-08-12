Пожар на Запорожской АЭС прекратился: стало известно, какой уровень радиации в регионе

Устроенный оккупантами пожар на ЗАЭС уже прекратился.

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Пожар на Запорожской АЭС прекратился/ коллаж: Главред, фото: скрин

Пожар на Запорожской атомной электростанции, который устроили там российские оккупанты, уже прекратился.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром в понедельник, 12 августа. Также он отметил, что в Никопольском районе Днепропетровщины, который расположен ближе всего к ЗАЭС, уровень радиации в норме.

"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле", - сообщил Лысак. видео дня

Что известно о пожаре на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, в воскресенье, 11 августа, россияне устроили масштабный пожар на ЗАЭС. По неофициальным данным, враг поджег значительное количество автомобильных шин в градирне ЗАЭС. Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предположил, что, возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Также сообщалось, что в РФ забились в истерике после того, как сами же подожгли ЗАЭС. Представительница МИД РФ Мария Захарова начала "бросаться" своими громкими заявлениями и даже попыталась обвинить Украину в "ядерном терроре", несмотря на то, что этим постоянно занималась Россия.

После этого в МАГАТЭ рассказали о пожаре на ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ утверждают, что Запорожскую атомную электростанцию могли атаковать беспилотником.

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