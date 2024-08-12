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После прорыва на Курщине в Германии намекнули, что могут дать ВСУ больше Leopard 2

Анна Ярославская
12 августа 2024, 09:08
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Прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует".
Leopard 2
ВСУ могут получить больше танков Leopard 2 / Коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, Telegram

Наступление ВСУ в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось. Это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны. Об этом заявил глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер.

"Украинское наступление на оккупационные войска под Курском идет лучше, чем ожидалось. Это заставляет агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке. Это ослабляет напряженность там", - написал Фабер в соцсети Х.

По его словам, это является поводом говорить о предоставлении большего количества немецких танков Leopard 2 для украинских защитников.

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Кроме того, немецкий чиновник считает, что прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует", а военное руководство "перегружено" этим.

"Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", - отметил Фабер.

Скриншот
Скриншот

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Операция в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области страны-агрессора позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий. На этом фоне оккупанты несколько снизили интенсивность наступлений на восточных направлениях. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики считают, что ситуация в Курской области может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что реакция российского диктатора Владимира Путина на операцию в Курской области демонстрирует слабость путинского режима и самого главы Кремля. Диктатор РФ должен был бы очень оперативно реагировать и решать все проблемы, но у него ничего не получается. Тем временем в стране-агрессоре России накапливается недовольство, которое рано или поздно взорвется внутри РФ.

Российские оккупанты готовятся к массированному удару ракетами и дронами в ответ на боевые действия в Курской области. Об этом сообщает The Times. По данным издания, РФ может атаковать важные цели в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. При этом россияне могут использовать "сотни воздушных целей" - крылатые и баллистические ракеты, шахеды.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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